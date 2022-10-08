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EURO 2024 Elemeleri'nde grup aşamasındaki rakiplerimiz belli oluyor!

08.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) Elemeleri'nde gruplar yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak. 4. torbadan kuraya katılacak Türkiye'nin tüm rakipleri belli oldu.

EURO 2024 Elemeleri'nde grup aşamasındaki rakiplerimiz belli oluyor!

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrinde çekilecek kura çekimine sadece saatler kaldı. Yarın TSİ 13.00'te başlayacak çekim öncesi muhtemel rakipler netleşmiş durumda.

RUSYA ELEMELERE KATILAMAYACAK

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak.

Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

Türkiye'nin kura çekimine 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalar şöyle:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


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