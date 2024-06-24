EURO 2024 sonrası Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü geliyor!

Jose Mourinho'nun imzasıyla birlikte dünya basınında da ön plana çıkan Fenerbahçe, forvet transferi için dünyaca ünlü iki oyuncuyla görüşüyor.

YA LUKAKU YA MORATA

Mourinho'nun istediği iki oyuncu olan Lukaku ve Morata ile görüşen sarı-lacivertliler, iki golcüden birine imza attırmak için çalışmalarına başladı.

EURO 2024 SONRASI İMZA

Transfer için EURO 2024'ün bitmesini bekleyen Fenerbahçe yönetimi, turnuvanın bitmesinin ardından iki oyuncudan birine imza attıracak. Fenerbahçe'ye daha yakın olan oyuncunun Lukaku olduğu ise gelen haberler arasında...





