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EURO 2024 sonrası Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü geliyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.06.2024 08:22
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Türkiye'de transfer döneminin bugün açılmasıyla birlikte takımlar resmi girişimlerini hızlandırdı. Çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de dünyaca ünlü iki golcüden biri takıma katılacak.

EURO 2024 sonrası Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü geliyor!
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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Jose Mourinho'nun imzasıyla birlikte dünya basınında da ön plana çıkan Fenerbahçe, forvet transferi için dünyaca ünlü iki oyuncuyla görüşüyor.

YA LUKAKU YA MORATA

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Mourinho'nun istediği iki oyuncu olan Lukaku ve Morata ile görüşen sarı-lacivertliler, iki golcüden birine imza attırmak için çalışmalarına başladı.

EURO 2024 SONRASI İMZA

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Transfer için EURO 2024'ün bitmesini bekleyen Fenerbahçe yönetimi, turnuvanın bitmesinin ardından iki oyuncudan birine imza attıracak. Fenerbahçe'ye daha yakın olan oyuncunun Lukaku olduğu ise gelen haberler arasında...

Euro 2024 Canlı Skor


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fenerbahçe lukaku
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