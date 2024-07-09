EURO 2024'te finalin ilk bileti İspanya'nın oldu! Fransa karşısında 1-0 geriye düşen İspanyollar maçı 2-1 kazandı...

EURO 2024'te oynadıkları futbolla göz dolduran İspanya, yarı finalde 'doğal favori' Fransa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 9. dakikasında Randal Kolo-Muani ile 1-0 öne geçen Fransızlar skoru koruyamadı ve final biletini İspanya'ya kaptırdı.

İSPANYOLLAR 4 DAKİKADA BİTİRDİ

Yedikleri erken golden sonra hemen toparlanan İspanya, 21. dakikada Yamal ve 25. dakikada Daniel Olmo ile 2-1 öne geçti. Mücadelenin sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan İspanya, finalin biletini cebine koydu ve yarın oynanacak maçı beklemeye geçti.

İSPANYA, 2021 ULUSLAR LİGİ'NİN RÖVANŞINI ALDI

İki takım son olarak 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nin final maçında karşılaşmıştı.

İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi final maçını Fransa geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmıştı.

LAMINE YAMAL REKOR KIRDI

İspanya'nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırdı.

Şampiyonada yarı finale kadar etkili futbol oynamasına karşın gol sevinci yaşayamayan Yamal, Fransa müsabakasında fileleri havalandırarak organizasyonda ilk kez skoru değiştirmeyi de başardı.

Fransa ağlarını 16 yaş 362 günlükken havalandıran Yamal, rekoru eline geçirdi.

İSPANYA TÜM MAÇLARINI KAZANARAK GELDİ

İspanya, yarı finale tüm maçlarını kazanarak geldi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu.

FRANSA ÇOK ÇABALADI

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.

"Horozlar" son 16 turunda Belçika'yı, penaltılara giden çeyrek final mücadelesinde ise Portekiz'i eleyerek yarı finale geldi.

DİĞER FİNALİST YARIN BELLİ OLACAK

İspanya'nın finaldeki rakibi yarın belli olacak. Hollanda ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği maç 22:00'de başlayacak.





