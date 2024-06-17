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EURO 2024'ün açılış maçında kırmızı kart gören Porteous'a ceza

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.06.2024 22:57
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası devam ederken, UEFA açılış mücadelesinde İskoçya'da Ryan Porteus'un İlkay Gündoğan'a yaptığı sert müdahaleyi cezasız bırakmadı.

EURO 2024'ün açılış maçında kırmızı kart gören Porteous'a ceza

EURO 2024'te turnuvanın ilk karşılaşmasında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 5-1 kazanan Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı. İskoçya'da Ryan Porteus, ilk yarıda İlkay Gündoğan'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

UEFA'DAN İLK CEZA

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Porteus, gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bırakırken UEFA, 25 yaşındaki futbolcuya 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

İskoç futbolcu, turnuvanın grup etabındaki kalan 2 maçta forma giyemeyecek. İskoçya'nın bir üst tura yükselmesi halinde ise Porteous formasına kavuşacak.

İskoçya çarşamba günü İsviçre'yle, pazar günü ise Macaristan'la karşılaşacak.

Euro 2024 Canlı Skor


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