SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. EURO 2024'ün ödülleri açıklandı! İşte şampiyonun kazanacağı büyük para

EURO 2024'ün ödülleri açıklandı! İşte şampiyonun kazanacağı büyük para

02.12.2023 17:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Haziran 2024'te düzenlenecek olan EURO 2024'ün grupları belli oldu. UEFA İcra Komitesi 14 Temmuz tarihinde sona erecek turnuvanın para ödülü dağıtım sistemini duyurdu.

UEFA İcra Komitesi bugün Hamburg'da yaptığı toplantıda 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvasına katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemini açıkladı.

YQY6KAB5GBJRPIROHQWC53MI7A

Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon € olacak.

Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:

-Katılım ücreti: 9.25 mil. €

-Maç bonusu: Galibiyet için 1 mil. € ve beraberlik için 500.000 €

-Son 16 turuna kalma: 1.5 mil. €

-Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 mil. €

-Yarı finale çıkma hakkı: 4 mil. €

-İkinciye 5 milyon € ek ödeme yapılacak

-2024 Avrupa şampiyonu 8 milyon € ekstra ödeme alacak

İŞTE GRUPLAR:

A Grubu: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B Grubu: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C Grubu: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D Grubu: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off A Yolu'nun kazananı (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)

E Grubu: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off B Yolu'nun kazananı (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

F Grubu: Portekiz, TÜRKİYE, Çekya, Play-off C Yolu'nun kazananı (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Avrupa dönüşünde hata yapmadı!Galatasaray, Avrupa dönüşünde hata yapmadı!
İşte A Milli Takımımızın rakipleri!İşte A Milli Takımımızın rakipleri!
Stadyum bir anda karanlığa büründü!Stadyum bir anda karanlığa büründü!
Anahtar Kelimeler:
a milli takım euro 2024 AZ UEFA oynanacak iyet da,
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da uygunsuz video paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da uygunsuz video paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

'Çakmağım yok' cevabına karşı 2 el ateş etti! 'Beni bulamayacaksınız'

'Çakmağım yok' cevabına karşı 2 el ateş etti! 'Beni bulamayacaksınız'

İşte A Milli Takımımızın rakipleri!

İşte A Milli Takımımızın rakipleri!

Maçtan önce herkes bu görüntüyü konuştu!

Maçtan önce herkes bu görüntüyü konuştu!

Stadyum bir anda karanlığa büründü!

Stadyum bir anda karanlığa büründü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.