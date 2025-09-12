SPOR

EuroBasket 2025'te yarı finalde Yunanistan ile karşılaşıyoruz! Ergin Ataman'lı 12 Dev Adam final peşinde...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te yarı final müsabakasına çıkıyor. 12 Dev Adam yarı finalde Yunanistan ile final mücadelesi verecek. Bu akşam 21:00’de başlayacak karşılaşma TRT 1’den yayınlanacak.

EuroBasket 2025'te yarı finalde Yunanistan ile karşılaşıyoruz! Ergin Ataman'lı 12 Dev Adam final peşinde...
Burak Kavuncu

Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda rakiplerini bir bir geçen A Milli Basketbol Milli Takımımız, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Gecenin maçı öncesi hazırlıklarına devam eden millilerde, takımın yıldız oyuncusu Cedi Osman için sıkıntılı süreç devam ediyor.

EuroBasket 2025 te yarı finalde Yunanistan ile karşılaşıyoruz! Ergin Ataman lı 12 Dev Adam final peşinde... 1

ATAMAN, CEDİ OSMAN’IN SAKATLIĞINI AÇIKLADI!

Başantrenör Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in çeyrek finalinde Polonya ile oynanan maçta sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Cedi Osman için durumunun maç saatinde belli olacağını açıkladı. Ataman, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz." diye konuştu.

EuroBasket 2025 te yarı finalde Yunanistan ile karşılaşıyoruz! Ergin Ataman lı 12 Dev Adam final peşinde... 2

ALPEREN TARİHE GEÇTİ

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, çeyrek finalde Polonya maçında EuroBasket tarihine geçti. Alperen Şengün attığı 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, bu performansıyla EuroBasket tarihine adını yazdırdı.

EuroBasket 2025 te yarı finalde Yunanistan ile karşılaşıyoruz! Ergin Ataman lı 12 Dev Adam final peşinde... 3

İŞTE YARI FİNALE GELİŞ YOLUMUZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te şu ana kadar oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. İşte 12 Dev Adam’ın performansı…

Türkiye 93-73 Letonya
Türkiye 92-78 Çekya
Türkiye 95-54 Portekiz
Türkiye 84-64 Estonya
Türkiye 95-90 Sırbistan
Türkiye 85-79 İsveç
Türkiye 91-77 Polonya

EuroBasket 2025 te yarı finalde Yunanistan ile karşılaşıyoruz! Ergin Ataman lı 12 Dev Adam final peşinde... 4

24 YIL GEÇTİ!

Avrupa Basketbol Şampiyonalarında uzun süredir sessiz kalan 12 dev Adam, en son başarısını 2001 yılında ilk final başarısıyla ilk madalyasını alarak göstermişti. 2010 yılında Türkiye'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında “Dünya 2.si” olarak tarihe adını yazdıran milliler, o günden beri istediği performansı pek gösteremezken, 24 yıl sonra tekrar şampiyonada final yolunu gözleyecek.

