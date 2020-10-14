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Euroleague’de ASVEL-Kızılyıldız maçı koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

THY Euroleague’in 4. haftasında oynanacak ASVEL-Kızılyıldız maçı, ev sahibi ekipte çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.

Euroleague’de ASVEL-Kızılyıldız maçı koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

THY Euroleague’de bir karşılaşma daha koronavirüs sebebiyle iptal edildi. Ligin 4. haftasında oynanması planlanan ASVEL - Kızılyıldız müsabakası ev sahibi takımın koronavirüs testi pozitif çıkan oyunculardan dolayı 8 kişilik maç kadrosunu oluşturamaması sonucu ertelendi.Ayrıca ASVEL’in, Panathinaikos maçı da aynı sebepten dolayı iptal edilmişti.

KIZILYILDIZ AÇIKLAMA YAPTI

Kızılyıldız da ASVEL mücadelesiyle alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, "Sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen ASVEL maçı için üzgünüz. Biz seyahate ve maçı oynamaya tamamen hazırdık ancak oyuncuların ve teknik ekibin sağlığı daha önemli. Spordaki rakiplerimize ve dostlarımıza başarılar diliyoruz. Kısa süre sonra basketbol sahasında tekrar görüşeceğimizi umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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