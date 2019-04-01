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Euroleague'de haftanın MVP'si Nick Calathes seçildi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 01.04.2019 16:02 | Son Güncelleme

Panathinaikos'un Yunan basketbolcusu Nick Calathes, THY Avrupa Ligi'nde mart ayının en değerli oyuncusu seçildi.

Euroleague'de haftanın MVP'si Nick Calathes seçildi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Yunanistan temsilcisinin 5 maçın 4'ünü kazandığı mart ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Mart ayında maç başına 14,6 sayı, 10,2 asist, 6 ribauntla oynayan 30 yaşındaki oyun kurucu Calathes, ortalama 21,8 verimlilik puanıyla mücadele etti.

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Anahtar Kelimeler:
nick calathes panathinaikos

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