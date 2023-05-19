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EuroLeague'de ilk finalist Olympiacos!

19.05.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan ekibi Olympiacos, Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Finali'nin ilk yarı final karşılaşmasında Fransa temsilcisi As Monaco'yu 76-62 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İşte detaylar...

EuroLeague'de ilk finalist Olympiacos!

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmaya Olympiacos, Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Moustapha Fall ilk 5'iyle başladı. Monaco'nun ilk 5'i ise Mike James, Jordan Loyd, Yakouba Ouattara, John Brown ve Donatas Motiejunas'tan oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Monaco, rakibine ilk 3 dakikada sadece 1 sayı şansı tanıdı. Periyodun son bölümünde Mike James ile etkili olan Fransz ekibi, ilk periyodu 20-14 önde kapattı.

İLK YARI 41-29

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İkinci periyoda daha etkili giriş yapan Olympiacos, McKissic'in hücumda bulduğu sayılarla ilk yarının bitimine 7.12 kala skoru eşitledi: 22-22. Bu dakikanın ardından kısa oyuncularının etikili olmasıyla Monaco tekrardan üstünlüğü eline aldı. Loyd ve James'in skorer oyunuyla hücumda üst üste sayılar bulan Fransız ekibi, periyodun son 7 dakikasına 19 sayı bularak farkı çift hanelere kadar çıkardı ve ilk yarıyı 41-29 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda etkili giren Olympiacos, 3 dakikadan kısa bir sürede yakaladığı 8-0'lık seri ile rakibine molayı aldırdı: 37-41. Molanın ardından da etkili savunmasını sürdüren Olympiacos, üst üste Papanikolaou ve Vezenkov'dan bulduğu 3 sayılık isabetlerle karşılaşmada uzun süre sonra öne geçti: 43-41. Rakibine 3'üncü periyotta sadece 2 sayı şansı tanıyan Yunan ekibi, farkı çift hanelere kadar çıkardı ve son periyoda 56-43 önde girdi.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

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Son periyotta da sayı farkını korumayı başaran Yunan ekibi, parkeden 76-62 galip ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.
Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Finali'nin diğer yarı final karşılaşmasında iki İspanyol ekibi Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. TSİ 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı kazanan takım, finalde Olympiacos'un rakibi olacak.

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