Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'da maç öncesinde hakem gündemi hareketlendi. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Erkan Engin'in görevlendirildiğinin açıklanmasının ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş yazılı bir açıklama yayımlayarak tepkisini dile getirdi.

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA UYARILARIMIZI YAPMIŞTIK"

Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde de Erkan Engin'in geçmiş görevlendirmelerine ilişkin çekincelerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Maruf Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerbirliği maçı öncesinde VAR hakemi Erkan Engin'le ilgili geçmişte yaşananları, dikkat çeken görevlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmış, uyarılarımızı da açıkça yapmıştık. Peki ne oldu? Gençlerbirliği maçında çok net bir penaltımızda VAR hakemi Erkan Engin orta hakemi uyarmadı. Şimdi bakıyoruz, bütün bu yaşananlara ve tartışmalara rağmen aynı Erkan Engin'i Samsunspor maçımıza da atamışlar."

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NA VAR HATIRLATMASI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçmişteki açıklamasına atıfta bulunan Güneş, VAR kararlarındaki sorumluluğa dikkat çekti:

"Burada TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce yaptığı çok önemli bir açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkan, 'Sahadaki insani hataları kabul ederim ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum.' demişti. Evet biz de kabul etmiyoruz. Çünkü sahada hakem bir pozisyonu göremeyebilir, hata yapabilir. Ama VAR'ın görevi zaten bu hataları düzeltmek. Dolayısıyla biz de soruyoruz: Sayın Başkan'ın bu kadar net bir duruşu varken, Erkan Engin'deki bu ısrarın sebebi nedir?"

YABANCI VAR UYGULAMASI VE SORUMLULUK VURGUSU

Yabancı VAR hakemi uygulamasındaki farklılığı da gündeme taşıyan Maruf Güneş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir başka dikkat çekici konu daha var. Kocaelispor–Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi atanırken, bu sezon ilk defa bizim bir iç saha maçımıza yabancı VAR hakemi atanmıyor. Peki neden? Bu farklı uygulamanın gerekçesi nedir? Açıkçası bütün bunlar bizde ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bunun bir tesadüf mü, yoksa önümüzü kesmeye yönelik bir çaba mı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Biz kimseye ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece adil ve eşit bir yönetim istiyoruz. Uyarılarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu herkes bilsin ki bundan sonra yaşanabilecek tartışmalı kararların sorumluluğu, bütün bu uyarılarımıza rağmen aynı tercihlerde ısrar edenlerin olacaktır."