Beşiktaş formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Junior Olaitan, transfer gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Özellikle İngiliz ekiplerinin takibinde olduğu ifade edilen 24 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusu için siyah-beyazlı yönetimin yol haritası belli oldu.

GALATASARAY DERBİSİNDE GÖZLEMCİ TAKİBİ

Yükselen grafiğiyle birçok Avrupa kulübünün ilgisini çeken Junior Olaitan'ın, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde tribünden takip edileceği kaydedildi. Bazı Avrupa kulüplerinin gözlemcilerinin derbide Beninli yıldızı mercek altına alacağı ve ocak ayında resmi tekliflerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

OCAK AYINDA SATIŞ DÜŞÜNÜLMÜYOR

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ın, kadronun önemli parçalarından biri olan Olaitan'ı sezon ortasında göndermek istemediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, 24 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı aktarıldı.

KULÜP REKORU HEDEFİ: 26 MİLYON EURO ÜSTÜ

Beşiktaş yönetiminin uzun vadeli planında ise Junior Olaitan'dan kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etmek bulunuyor. Genç futbolcunun çıkışını sürdürmesi halinde rekor bir bedelle takımdan ayrılabileceği değerlendiriliyor. Siyah-beyazlıların tarihindeki en yüksek bonservis geliri, Gedson Fernandes'in 26 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya transferiyle elde edilmişti.

BU SEZON 20 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 20 resmi maçta görev aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı.