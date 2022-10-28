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EuroLeague'de Türk derbisi Fenerbahçe'nin! Üst üste 5. maçını kazanan Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor...

28.10.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 mağlup etti. Fenerbahçe, bu galibiyetle 5'te 5 yaptı ve yoluna doludizgin devam etti.

EuroLeague'de Türk derbisi Fenerbahçe'nin! Üst üste 5. maçını kazanan Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor...

Turkish Airlines EuroLeague’in 5’inci haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes’i 88-79 mağlup etti. Bu sonuçla 5’te 5 yapan Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de ilk 5 hafta sonunda namağlup tek takım olarak liderlik koltuğuna oturdu. Anadolu Efes ise 3’üncü mağlubiyetini aldı.

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Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ev sahibi ekip; Micic, Bryant, Clyburn, M’Baye ve Zizic ilk beşiyle başladı. Dimitris Itoudis başantrenörlüğündeki deplasman ekibi ise Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes-Davis ve Motley ilk beşiyle parkeye çıktı.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada ilk periyot, 27-26 Anadolu Efes’in üstünlüğü ile geçildi.

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İlk yarıda Wilbekin’in 16, Guduric’in 14 sayıyla katkı verdiği Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta vites yükseltti ve soyunma odasına 49-44 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyun ve skor üstünlüğünü rakibine kaptırmayan ve üçlük isabet yüzdesini düşürmeyen Fenerbahçe Beko, maçın final periyoduna 9 sayı farkla önde girdi: 62-71.

Son periyotta da üstünlüğü rakibine bırakmayan Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde kazanan taraf oldu: 79-88

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SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Sasa Pukl, Emilio Perez, Fernando Rocha

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 6, Bryant 12, Erten Gazi 2, Clyburn 8, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Pleiss 5, Micic 19, M’Baye 14, Polonara 2, Zizic 6, Dunston 5

FENERBAHÇE BEKO: Motley 11, Metecan Birsen, Wilbekin 25, Edwards 10, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 7, Pierre, Jekiri 4, Guduric 19, Booker 8, Calathes 4

1’İNCİ PERİYOT: 27-26

İLK YARI: 44-49

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-71

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