EuroLeague’de zorlu maç! Fenerbahçe Beko, Monaco deplasmanında

Turkish Airlines EuroLeague’de heyecan 30.hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko, yarın Fransız ekibi Monaco’ya konuk olacak. Salle Gaston Medecin'de oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
Euroleague'de 20 galibiyet, 9 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, ligde 2. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi ise 17 galibiyet, 12 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de oynadığı son 3 karşılaşmada parkeden galibiyetle ayrılırken, son maçında ASVEL'i 92-82 mağlup etti.
Fenerbahçe, bu sezon Euroleague'de deplasmanda 15 müsabaka oynadı. Jasikevicius'un öğrencileri, bu süreçte 10 galibiyet elde ederken, 5 mağlubiyet yaşadı. Kanarya dış sahada son olarak Olimpia Milano ile oynadı ve rakibini mağlup etti.
Monaco ile Fenerbahçe, Euroleague’de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 7 kez parkeden galip ayrılırken, Fransız takımı ise 5 kez kazandı. İki takım arasında bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşmayı Monaco 99-69'luk skorla kazandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum