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2021 Euroleague Final Four ne zaman, hangi takımlar oynayacak? Anadolu Efes'in maçları ne zaman başlayacak?

05.05.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes'in rakibini elemesinin ardından Euroleague Final Four'a kaldı. Basketbol takipçileri 2021 Euroleague Final Four ne zaman ve nerede gerçekleşecek gibi soruları araştırmaya başladı. Peki heyecanla beklenen Euroleague Final Four ne zaman? Anadolu Efes'in maçları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2021 Euroleague Final Four ne zaman, hangi takımlar oynayacak? Anadolu Efes'in maçları ne zaman başlayacak?

Anadolu Efes'in Real Madrid'i elemesinin ardından Euroleague Final Four ne zaman sorusu merak konusu oldu. Anadolu Efes heyecanlı karşılaşma sonrası Euroleague Final Four'a kaldı. Peki merakla beklenen Euroleague Final Four ne zaman?

EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN? FİNAL FOUR 2021 NEREDE?

2021 senesinde düzenlenecek Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 28 ve 30 Mayıs arasında Almanya’nın Köln şehrinde yapılacak. Maçların koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.

EUROLEAGUE FİNAL FOUR TAKIMLARI HANGİLERİ?

Anadolu Efes
AX Armani Exchange Milan
Barcelona
CSKA Moskova

EUROLEAGUE FİNAL FOUR ŞAMPİYONLARI

2019 Vitoria - Gasteiz Anadolu Efes-CSKA MOSKOVA 83-91
2018 Belgrad - REAL MADRİD-Fenerbahçe 85-80
2017 İstanbul - FENERBAHÇE-Olympiakos 80-64
2016 Berlin - CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe 101-96
2015 Madrid - REAL MADRİD-Olympiakos 78-59
2014 Milano - MACCABİ ELECTRA-Real Madrid 98-86
2013 Londra - OLYMPİAKOS-Real Madrid 100-88
2012 İstanbul - OLYMPİAKOS-CSKA Moskova 62-61


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