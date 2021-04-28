SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Euroleague Final-Four, seyircisiz olacak!

Euroleague Final-Four, seyircisiz olacak!

28.04.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euroleague yönetimi, Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak olan Final-Four'un seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Euroleague Final-Four, seyircisiz olacak!

Euroleague yönetimi, Final-Four için basketbolseverlerin merakla beklediği kararı aldı. Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını nedeniyle yönetim, 28-30 Mayıs tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak olan Final-Four'un seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Yönetim yaptığı açıklamada, taraftarların ve katılımcıların daha sağlıklı ve güvenli bir organizasyon geçirmesi için böyle bir karar aldığını öte yandan Final-Four'a katılan ekiplerin, çalışan personellerin ve medyanın katı hijyenik protokolleri ile takip edileceğini duyurdu.

TARAFTARLAR VE GAZETECİLER İÇİN DİĞİTAL ORTAM OLUŞTURULACAK

28 ve 30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da gerçekleşen olan THY Euroleague Final-Four'da kısıtlamalar nedeniyle katılamayacak olan medya mensuplarının ve taraftarların organizasyonu sahada takip eder gibi fırsatlar oluşturarak, dijital adımlar atılacağı ve uzaktan hizmetler sağlanacağı açıklandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık" "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık"
Anadolu Efes, Real Madrid'e ders verdi!Anadolu Efes, Real Madrid'e ders verdi!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Mühendisler bile yapmaya başladı! İşte pandeminin gözde mesleği

Mühendisler bile yapmaya başladı! İşte pandeminin gözde mesleği

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

G.Saraylı isim Dinamo Kiev yolcusu

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Mame Thiam sezon sonunda gidiyor

Mame Thiam sezon sonunda gidiyor

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

Attığı goller işe yaramadı! Yollar ayrılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kadiköy'de gergin anlar

Kadiköy'de gergin anlar

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.