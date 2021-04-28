Euroleague Final-Four, seyircisiz olacak!

Euroleague yönetimi, Final-Four için basketbolseverlerin merakla beklediği kararı aldı. Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını nedeniyle yönetim, 28-30 Mayıs tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak olan Final-Four'un seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Yönetim yaptığı açıklamada, taraftarların ve katılımcıların daha sağlıklı ve güvenli bir organizasyon geçirmesi için böyle bir karar aldığını öte yandan Final-Four'a katılan ekiplerin, çalışan personellerin ve medyanın katı hijyenik protokolleri ile takip edileceğini duyurdu.
28 ve 30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da gerçekleşen olan THY Euroleague Final-Four'da kısıtlamalar nedeniyle katılamayacak olan medya mensuplarının ve taraftarların organizasyonu sahada takip eder gibi fırsatlar oluşturarak, dijital adımlar atılacağı ve uzaktan hizmetler sağlanacağı açıklandı.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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