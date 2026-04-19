Euroleague finalinde Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet!

Euroleague Women final karşılaşması Türk derbisine sahne oldu. Kadınlar Basketbol'unun iki dev takımı Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring finalde karşılaştı. Dev mücadeleden Fenerbahçe Opet 68-55'lik skorla galip ayrıldı.

İLK ÇEYREKTE KIRAN KIRANA MÜCADELE!

Karşılaşma, iki ekibin de savunmada oldukça sert başladığı bir atmosferde start aldı. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk 10 dakikada Galatasaray Çağdaş Faktoring, ev sahibi avantajını kullanmaya çalışsa da Fenerbahçe Opet, ilk çeyreği 17-16 önde kapatarak üstünlüğün sinyallerini verdi.

FENERBAHÇE VİTES YÜKSELTTİ

İkinci çeyrekte hücum organizasyonlarında daha efektif bir görüntü çizen Fenerbahçe Opet, özellikle dış atışlarda bulduğu isabetlerle farkı açmaya başladı. Sarı-lacivertliler soyunma odasına 37-32’lik skorla, 5 sayılık bir avantajla gitmeyi başardı.

ASLAN TAKİPTE, KANARYA KAÇIYOR

Üçüncü çeyrekte Galatasaray, farkı eritmek için savunma direncini artırsa da Fenerbahçe Opet tecrübesiyle oyunu dengelemeyi bildi. Hücumda hata payını düşük tutan konuk ekip, maçın final bölümüne girilirken skor tabelasında 51-45'lik üstünlüğü korudu.

KUPA FENERBAHÇE'NİN!

Karşılaşmanın son çeyreğinde de üstünlüğ elden bırakmayan sarı-lacivertliler maçtan da galibiyetle ayrılmayı bildi ve kadınlarda Euroleague kupasını ülkemize getirmeyi başardı.