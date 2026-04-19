Euroleague finalinde Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet!

Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, Euroleague Women finalinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fenerbahçe Opet'in 68-55'lik üstünlüğü ile sona erdi ve sarı-lacivertliler kupayı kazandı.

Euroleague finalinde Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet!
Burak Kavuncu

Euroleague Women final karşılaşması Türk derbisine sahne oldu. Kadınlar Basketbol'unun iki dev takımı Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring finalde karşılaştı. Dev mücadeleden Fenerbahçe Opet 68-55'lik skorla galip ayrıldı.

İLK ÇEYREKTE KIRAN KIRANA MÜCADELE!

Euroleague finalinde Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet! 1

Karşılaşma, iki ekibin de savunmada oldukça sert başladığı bir atmosferde start aldı. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk 10 dakikada Galatasaray Çağdaş Faktoring, ev sahibi avantajını kullanmaya çalışsa da Fenerbahçe Opet, ilk çeyreği 17-16 önde kapatarak üstünlüğün sinyallerini verdi.

FENERBAHÇE VİTES YÜKSELTTİ

Euroleague finalinde Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet! 2

İkinci çeyrekte hücum organizasyonlarında daha efektif bir görüntü çizen Fenerbahçe Opet, özellikle dış atışlarda bulduğu isabetlerle farkı açmaya başladı. Sarı-lacivertliler soyunma odasına 37-32’lik skorla, 5 sayılık bir avantajla gitmeyi başardı.

ASLAN TAKİPTE, KANARYA KAÇIYOR

Euroleague finalinde Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet! 3

Üçüncü çeyrekte Galatasaray, farkı eritmek için savunma direncini artırsa da Fenerbahçe Opet tecrübesiyle oyunu dengelemeyi bildi. Hücumda hata payını düşük tutan konuk ekip, maçın final bölümüne girilirken skor tabelasında 51-45'lik üstünlüğü korudu.

KUPA FENERBAHÇE'NİN!

Euroleague finalinde Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet! 4

Karşılaşmanın son çeyreğinde de üstünlüğ elden bırakmayan sarı-lacivertliler maçtan da galibiyetle ayrılmayı bildi ve kadınlarda Euroleague kupasını ülkemize getirmeyi başardı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

Kredi kartı limitleri için BDDK'dan açıklama: Yeni bir karar yok

Kredi kartı limitleri için BDDK'dan açıklama: Yeni bir karar yok

