Euroleague, Zenit'i iki maç hükmen mağlup ilan etti

Euroleague ekiplerinden Zenit, koronavirüs testi negatif çıkan 8 oyuncusu olmadığı için, 13 Ekim'de Baskonia maçına çıkamamıştı.
Yarın oynanması gereken Valencia Basket mücadelesini de takımdaki vakalar nedeniyle oynayamayacak olan Rus ekibine, Euroleague Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi. Kurul, Zenit'i bu iki maçtan 20-0 hükmen mağlup ilan etti.
(İHA)
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