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Euroleague, Zenit'i iki maç hükmen mağlup ilan etti

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 14.10.2020 13:36 | Son Güncelleme

Euroleague, koronavirüs vakaları nedeniyle sağlıklı 8 oyuncusu olmadığı için Baskonia ve Valencia maçlarına çıkamayan Zenit'i bu iki müsabakada hükmen mağlup ilan etti.

Euroleague, Zenit'i iki maç hükmen mağlup ilan etti

Euroleague ekiplerinden Zenit, koronavirüs testi negatif çıkan 8 oyuncusu olmadığı için, 13 Ekim'de Baskonia maçına çıkamamıştı.

Yarın oynanması gereken Valencia Basket mücadelesini de takımdaki vakalar nedeniyle oynayamayacak olan Rus ekibine, Euroleague Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi. Kurul, Zenit'i bu iki maçtan 20-0 hükmen mağlup ilan etti.

(İHA)

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