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Eurovision'da uyuşturucu krizi! Arkadaşı bile şoke oldu

23.05.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurovision 2021 şarkı yarışmasında, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Eurovision'da uyuşturucu krizi! Arkadaşı bile şoke oldu

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi. 26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Grubun baş solisti iddiaları yalanladı. Eurovision 2021 Şarkı Yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.

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YARIŞMAYA 3 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Yarışmaya seyirci olarak, 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinci oldu. İsviçre’yi temsil eden Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkıyla 432 puan alarak yarışmayı üçüncü tamamladı. (DHA)

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