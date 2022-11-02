EUS ve STS eczacılık sınavı sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2022 EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları sorgulama ekranı

EUS ve STS eczacılık sınavı sonuçları 2 Kasım 2022 Çarşamba günü ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamanın ardından erişime açıldı. Birçok kişi internette "EUS ve STS eczacılık sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte EUS ve STS Eczacılık sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ÖSYM'den yapılan açıklama...

EUS VE STS ECZACILIK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir."

2022 EUS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2022-EUS Sınav Sonuçları için tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9522

2022 STS ECZACILIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2022-STS Eczacılık Sınav Sonuçları için tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9523

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavlarının cevap kâğıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığı belirtildi.

EUS VE STS ECZACILIK SINAVLARININ CEVAP KAĞITLARI ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamanın detayları şu şekilde:

"16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Eczacılık) adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."





