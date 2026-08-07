Ev araştırmaya başladı bile! Icardi'nin yeni adresi neredeyse belli oldu

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Mauro Icardi'nin yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız için son transfer iddiası İspanya'dan geldi. 33 yaşındaki golcünün, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun gündemine girdiği öne sürüldü.

VALLECANO'DAN ICARDI HAMLESİ

Radio Mitre'ye konuşan İspanyol gazeteci Roberto Antolin, Rayo Vallecano'nun Mauro Icardi'yi transfer listesine aldığını ifade etti. Haberde, Icardi'nin sevgilisi China Suarez ile birlikte Madrid'de ev arayışında olduğu ve bu gelişmenin İspanyol ekibine transfer ihtimalini artırdığı aktarıldı.

ÇEKİNCELERİ VAR

Rayo Vallecano yönetiminin deneyimli golcünün transferini değerlendirdiği ancak bazı çekincelerin bulunduğu belirtildi. Özellikle Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından fiziksel durumunun nasıl olduğu ve medya ile ilişkilerinin kulüp tarafından dikkatle incelendiği ifade edildi.

GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI

Galatasaray formasıyla dört sezon geçiren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda önemli bir skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol atarken 25 de asist yaparak takımının hücum hattında etkili bir performans ortaya koydu.