SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Ev araştırmaya başladı bile! Icardi'nin yeni adresi neredeyse belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine İspanya'da devam edebileceği öne sürüldü. Rayo Vallecano'nun Arjantinli golcüyle ilgilendiği belirtilirken, transfer kararında oyuncunun fiziksel durumu ve saha dışındaki gündeminin belirleyici olacağı ifade edildi.

Ev araştırmaya başladı bile! Icardi'nin yeni adresi neredeyse belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Mauro Icardi'nin yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız için son transfer iddiası İspanya'dan geldi. 33 yaşındaki golcünün, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun gündemine girdiği öne sürüldü.

VALLECANO'DAN ICARDI HAMLESİ

Ev araştırmaya başladı bile! Icardi nin yeni adresi neredeyse belli oldu 1

Radio Mitre'ye konuşan İspanyol gazeteci Roberto Antolin, Rayo Vallecano'nun Mauro Icardi'yi transfer listesine aldığını ifade etti. Haberde, Icardi'nin sevgilisi China Suarez ile birlikte Madrid'de ev arayışında olduğu ve bu gelişmenin İspanyol ekibine transfer ihtimalini artırdığı aktarıldı.

ÇEKİNCELERİ VAR

Ev araştırmaya başladı bile! Icardi nin yeni adresi neredeyse belli oldu 2

Rayo Vallecano yönetiminin deneyimli golcünün transferini değerlendirdiği ancak bazı çekincelerin bulunduğu belirtildi. Özellikle Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından fiziksel durumunun nasıl olduğu ve medya ile ilişkilerinin kulüp tarafından dikkatle incelendiği ifade edildi.

GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI

Ev araştırmaya başladı bile! Icardi nin yeni adresi neredeyse belli oldu 3

Galatasaray formasıyla dört sezon geçiren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda önemli bir skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, çıktığı 134 karşılaşmada 77 gol atarken 25 de asist yaparak takımının hücum hattında etkili bir performans ortaya koydu.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig’de 2’nci ve 3’üncü haftanın programları belli olduSüper Lig’de 2’nci ve 3’üncü haftanın programları belli oldu
Fenerbahçe istemişti, Trabzonspor Lukaku'yu da alıyor!Fenerbahçe istemişti, Trabzonspor Lukaku'yu da alıyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yolun bahtın açık olsun kral bir nesli Galatasaraylı yaptın teşekkürler emeklerin için
Adamı küstürdünüz, Villarreal ile yapacağınız hazırlık maçına bile gelmeyi reddetmiş. Onur ve ahlak yoksunlarına iyi bir cevap verdin Mauro, bundan sonra yoluna bak. Bunlar böyledir işte böyle harcarlar adamı kepazeler sürüsü.
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.