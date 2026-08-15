Ev bulamayınca kolları sıvadılar: 1.000 dairelik mahalleyi kendi elleriyle kurdular

1992-1998 yılları arasında hayata geçirilen COPROMO Konut Kompleksi kapsamında, geleceğin sakinleri bizzat inşaat çalışmalarına katılarak 1.000 dairelik dev bir yaşam alanının ortaya çıkmasını sağladı. Hatta proje kapsamında kurulan metal atölyesinde binaların merdivenleri bile mahalle sakinleri tarafından üretildi.

10 BİN AİLENİN BAŞVURUSU BÜYÜK İHTİYACI ORTAYA KOYDU

Hareketin temelleri 1990 yılında atıldı. Osasco’da kurulan bir kayıt merkezine yalnızca ilk hafta içinde yaklaşık 10 bin aile başvurdu. Bu yoğun ilgi, bölgedeki konut ihtiyacının boyutunu gözler önüne serdi.

Başlangıçta Uruguay’daki bir konut kooperatifi modelinden ilham alınarak yola çıkılsa da bürokratik engeller nedeniyle farklı bir yapı oluşturuldu ve Osasco Konut Derneği kuruldu. Ancak proje, COPROMO adıyla anılmaya devam etti.

Daha sonra yaklaşık 54 bin metrekarelik bir arazi tahsis edilerek 1.000 ailenin yaşayabileceği büyük bir yerleşim alanının inşasına başlandı.

50 BLOKTAN OLUŞAN DEV YERLEŞİM

COPROMO projesi sonucunda beşer katlı 50 bina inşa edildi. Her binada 20 daire yer aldı. Yaklaşık 54 metrekare büyüklüğündeki dairelerde iki yatak odası, salon, mutfak, banyo ve çamaşır alanı bulunuyordu.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise geleneksel imece anlayışının çok ötesine geçmesi oldu. İnşaat sürecinde ailelerin yanı sıra mimarlar, mühendisler, sosyal hizmet uzmanları ve hukukçular da görev aldı. Böylece proje, profesyonel teknik destekle yürütülen organize bir toplumsal dayanışma modeline dönüştü.

SERAMİK BLOK SİSTEMİ İNŞAATI KOLAYLAŞTIRDI

Katılımcıların büyük bölümü inşaat sektöründen gelmediği için uygulanması kolay bir yapı sistemi tercih edildi. Bu amaçla taşıyıcı seramik blok duvar teknolojisi kullanıldı.

Bu yöntem sayesinde karmaşık betonarme taşıyıcı sistemlere ihtiyaç duyulmadan, duvarlar doğrudan yapının yükünü taşıyabildi. Standart ölçülerle ilerleyen proje, farklı ekiplerin aynı kalite ve ölçülerde üretim yapmasına da imkan tanıdı.

BEŞ KATLI İMECE MODELİ DİKKAT ÇEKTİ

Brezilya’da toplu dayanışma projeleri genellikle tek katlı konutlarla ilişkilendirilirken, COPROMO bunun aksini kanıtladı. Proje kapsamında 50 adet beş katlı bina inşa edilerek sınırlı arazi üzerinde daha fazla aileye yaşam alanı sunuldu.

Bu süreçte malzeme taşımadan katlar arası ulaşıma kadar birçok aşama özel olarak planlandı. İnşaat sahasında gönüllü ailelerin yanı sıra ücretli destek çalışanları da görev aldı.

METAL MERDİVENLER GÜVENLİĞİ ARTIRDI

Projede kullanılan bağımsız metal merdivenler, temel atıldıktan hemen sonra yerleştirildi. Böylece inşaat devam ederken çalışanlar üst katlara güvenli şekilde ulaşabildi.

Merdivenler yalnızca ulaşım amacıyla değil, duvarların hizalanmasında ve malzemelerin üst katlara taşınmasında da önemli rol oynadı. Bu sayede hem güvenlik artırıldı hem de inşaat süreci hızlandırıldı.

SAKİNLER KENDİ METAL ATÖLYELERİNİ KURDU

İnşaatın ilk aşamalarında merdivenler dışarıdan temin edilirken, ilerleyen süreçte katılımcılar kendi metal işleme atölyelerini kurdu. Böylece binalarda kullanılan metal merdivenlerin üretimi doğrudan proje bünyesinde gerçekleştirilmeye başlandı.

Bu adım, ailelerin yalnızca inşaat işçiliğine değil, üretim ve organizasyon süreçlerine de aktif olarak katılmasını sağladı. COPROMO, toplulukların teknik destekle bir araya geldiğinde büyük ölçekli projeleri başarıyla hayata geçirebileceğini gösteren önemli örneklerden biri olarak öne çıktı.

1.000 DAİRELİK PROJE ALTI YILDA TAMAMLANDI

Finansman sürecinde ilk etapta 300 aile kendi kaynaklarıyla çalışmalara başladı. Daha sonra oluşturulan model kapsamında 320 konut ailelerin katkılarıyla, 680 konut ise São Paulo Konut ve Kentsel Gelişim Şirketi’nin desteğiyle finanse edildi.

1998 yılında tamamlanan proje sonucunda 50 bina ve 1.000 daireden oluşan büyük bir yerleşim alanı ortaya çıktı. Okullar, hastaneler ve sağlık merkezlerine yakın konumda bulunan kompleks, bugün hala toplumsal dayanışmanın başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Görseller temsilidir, yapay zeka ile yapılmıştır.