Ev hapsi kaldırılmıştı! Serdar Ortaç'tan ilk paylaşım geldi! 'Başıma gelenler...'

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a ev hapsi verilmişti.

24 Aralık tarihinde İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itiraz sonucu 'Ev hapsi' kaldırıldı.

KARAR SONRASI İLK PAYLAŞIM!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, karar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Bu bana çok büyük bir ders oldu. 30 sene içki içtim bir gecede karar verip bıraktım. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe! Herkes bundan ders çıkarsın." dedi.

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde de gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Bu resimdeki Serdar'a birkaç şey söylemek istiyorum. Bu resimde 18 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi'ni kazandım, oraya gittim. Üniversiteyi bitirmedim, döndüm. Sonra şarkıcı oldum ve herkesin bildiği gibi yaşadım. Üniversiteyi bitirseydim, meslek sahibi olup İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma hiçbir şey gelmeyecekti." sözleriyle pişmanlığını belirtmişti.