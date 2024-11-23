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Günlerdir ev hapsindeydi! Serdar Ortaç gençlik fotoğrafını paylaşıp ses kaydı yayınladı! 'Allah katına çıkacaktım...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.11.2024 11:42
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Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'le birlikte gözaltına alınan ve ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabında gençlik fotoğrafını paylaşıp yayınladığı ses kaydıyla takipçilerine içini döktü. En büyük pişmanlığını açıklayan Ortaç, "Allah katında olacaktım" dedi.

Günlerdir ev hapsindeydi! Serdar Ortaç gençlik fotoğrafını paylaşıp ses kaydı yayınladı! 'Allah katına çıkacaktım...'

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanırken Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için “ev hapsi” kararı verilmişti.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ise ifadesi ortaya çıkmıştı. Ortaç, "Bana isimlerini sorduğunuz videolarda geçen iki şahsı otel açılışı sebebiyle Malta'ya davet sebebiyle tanıdım. Bu şahıslarla önceye dayalı herhangi bir tanışıklığım yoktur. Bildiğim kadarıyla videolarda geçen diğer kişi olan Mehmet Ali Erbil'in de bu şahıslarla önceye dayalı tanışıklığı yoktur. Oraya sadece otel ve restoran açılışı için davet üzerine gittim" demişti.

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GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, İÇİNİ DÖKTÜ!

Günlerdir ev hapsinde olan Serdar Ortaç, gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine seslendi. "Bu resimdeki Serdar'a birkaç şey söylemek istiyorum. Bu resimde 18 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi'ni kazandım, oraya gittim. Üniversiteyi bitirmedim, döndüm. Sonra şarkıcı oldum ve herkesin bildiği gibi yaşadım. Üniversiteyi bitirseydim, meslek sahibi olup İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma hiçbir şey gelmeyecekti." diyerek pişmanlığını belirtti.

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"ALLAH KATINA ÇIKACAKTIM"

Serdar Ortaç ses kaydında, "Ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey... Zaten başka bir şeyim yok. İçkim de artık bitti, sigarayı da bıraktım. Fark etmez yani bunların hiçbiri olmayacaktı. Huzurlu, güzel bir evlilik yapacaktım. Çocuklarıma bakacaktım, emekli olup Allah katına çıkacaktım. Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsinde hata benim tabii. Böyle yazılmış, rabbim böyle karar vermiş. Öbür türlü 3 bin tane şarkı da olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç
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