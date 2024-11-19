Ev hapsindeydi! Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınında ortaya çıktı! 'En kötüsü de...' diyerek sitem etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçuyla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi verilmişti.

Ünlü televizyoncu ve komedyen Mehmet Ali Erbil’in 64 bin TL'lik emekli maaşı da geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Gazeteci İsmail Saymaz, Erbil’in emekli maaşını gündeme getirerek, "Diyor ki o bahis jargonunu kullanarak bas gitsin diyor. Yanındaki çocuk diyor ki 64 bin TL veriyor diyor. 'O benim emekli

maaşım' diyor. Hoş bir emekli maaşı da yüksek para ama. Şimdi kardeşim sen bu sözü nasıl zorla söylemiş olabilirsin? Artık insaf" demişti.

TİKTOK'TA CANLI YAYIN AÇTI!

Geçtiğimiz günlerde ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'i eski menajeri Stelyo Pipis evinde ziyaret etmişti. Birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Erbil, TikTok'ta yeniden yayın açmaya başladı.

'Alışamadım' şarkısı eşliğinde takipçileriyle sohbet eden Erbil, ev hapsinin zor olduğunu belirtti “En kötüsü de ev hapsi” ifadelerini kullandı.