Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ev kiralarken nelere dikkat etmeli? Doğru kiralık evi bulmanın püf noktaları

Ev kiralarken nelere dikkat etmeli? Doğru kiralık evi bulmanın püf noktaları

07.06.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet sitelerinde yayınlanan ilanlar göz önünde bulundurulunca ev kiralamak keyifli ve kolay bir iş gibi görünse de ev kiralarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Ev kiralarken yalnızca fotoğraflarına kanmadan kira sözleşmesinde yer alanları gözden kaçırmadan incelemek önem taşır. Ayrıca kiralanılacak evin özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Peki ev kiralarken nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm detaylarıyla ev kiralama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler...

Ev kiralarken hayalinizdeki evi bulmak oldukça zorlu bir süreçtir. Uzun yıllar huzur içinde yaşayabileceğiniz bir ev bulmak için, birçok konuyu göz önünde bulundurmalısınız. Evinizde mutlu ve konforlu bir hayat sürmek için ev kiralarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. İşte 8 maddeyle ev kiralarken nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği...

EV KİRALARKEN BUNLARA DİKKAT!

1. Adım: Bütçenizi Belirleyin: Ev için ayıracağınız bütçeyi belirleyin. Hesabınızı yaparken depozito bedelini ve ilk kirayı dikkate alın. Emlakçı komisyonu ödeyip ödeyemeyeceğinizi göz önünde bulundurun.

2. Adım: Kriterlerinizi Belirleyin: Evden beklentilerinizi belirleyin. Evin oda sayısı, kaçıncı katta bulunacağı, iş yerinize, okulunuza ya da sık ziyaret ettiğiniz yerlere uzaklığı, toplu taşıma imkanları gibi konuları göz önünde bulundurun.

3. Adım: Araştırma Yapın: Gazetelere ve internet sitelerine bakın. Arkadaşlarınıza sorun. Seçtiğiniz muhitteki sokaklarda dolaşın, emlakçıları ziyaret edin. Tek başınıza yaşamayı düşünüyorsanız ev arkadaşı arayanların yayınladıkları ilanlara da göz atabilirsiniz.

4. Adım: Görerek Karar Verin: İnternetten bulduğunuz evin fotoğraflarına bakarak ya da gazetedeki ilana inanarak kesin karar vermeyin.

5. Adım: Evi İnceleyin: Evin tesisat durumu, rutubet durumu, güneş alıp almadığı, pencerelerin durumu gibi özellikleri kontrol edin.

6. Adım: Çevrenin Güvenliğine Dikkat Edin: Çevrenin, günün farklı zamanlarındaki güvenilirliğine dikkat edin. Bu konuda çevredeki esnaf ve komşulardan bilgi alabilirsiniz.

7. Adım: Evleri Karşılaştırın: Gezdiğiniz evlerin özelliklerini not edin. Belirlilediğiniz kriterlere göre karşılaştırıp karar verin.

8. Adım: Kira Kontratı Yapın: Mutlaka kira kontratı imzalayın. Kontratın şartlarını inceleyin. Kontratta kira artış oranı, depozito, apartman aidatı, evdeki demirbaşlar ve evin o anki durumu net bir şekilde belirtilmelidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat! Deterjanlı suyla gözü yıkamak tedavi eder mi? Bu belirtiye dikkat!
7 Haziran Pazartesi: TV yayın akışı7 Haziran Pazartesi: TV yayın akışı
Hazırlaması çok kolay! İhtiyacınız olansa çatal ve renkli iplerHazırlaması çok kolay! İhtiyacınız olansa çatal ve renkli ipler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Ölüleri yakarak küllerini çorbaya katıyorlar

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Dünyanın en iyi hastalığı! Soykırımdan kurtulmak için uyduruldu

Dünyanın en iyi hastalığı! Soykırımdan kurtulmak için uyduruldu

60 saniyede uyku garanti! Bu teknikle mışıl mışıl uyuyacaksınız

60 saniyede uyku garanti! Bu teknikle mışıl mışıl uyuyacaksınız

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Yeni trend şaşı edecek! Ters bikini üstünden kıyafetlere geçti

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.