Ev kiralarken nelere dikkat etmeli? Doğru kiralık evi bulmanın püf noktaları

Ev kiralarken hayalinizdeki evi bulmak oldukça zorlu bir süreçtir. Uzun yıllar huzur içinde yaşayabileceğiniz bir ev bulmak için, birçok konuyu göz önünde bulundurmalısınız. Evinizde mutlu ve konforlu bir hayat sürmek için ev kiralarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. İşte 8 maddeyle ev kiralarken nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği...
1. Adım: Bütçenizi Belirleyin: Ev için ayıracağınız bütçeyi belirleyin. Hesabınızı yaparken depozito bedelini ve ilk kirayı dikkate alın. Emlakçı komisyonu ödeyip ödeyemeyeceğinizi göz önünde bulundurun.
2. Adım: Kriterlerinizi Belirleyin: Evden beklentilerinizi belirleyin. Evin oda sayısı, kaçıncı katta bulunacağı, iş yerinize, okulunuza ya da sık ziyaret ettiğiniz yerlere uzaklığı, toplu taşıma imkanları gibi konuları göz önünde bulundurun.
3. Adım: Araştırma Yapın: Gazetelere ve internet sitelerine bakın. Arkadaşlarınıza sorun. Seçtiğiniz muhitteki sokaklarda dolaşın, emlakçıları ziyaret edin. Tek başınıza yaşamayı düşünüyorsanız ev arkadaşı arayanların yayınladıkları ilanlara da göz atabilirsiniz.
4. Adım: Görerek Karar Verin: İnternetten bulduğunuz evin fotoğraflarına bakarak ya da gazetedeki ilana inanarak kesin karar vermeyin.
5. Adım: Evi İnceleyin: Evin tesisat durumu, rutubet durumu, güneş alıp almadığı, pencerelerin durumu gibi özellikleri kontrol edin.
6. Adım: Çevrenin Güvenliğine Dikkat Edin: Çevrenin, günün farklı zamanlarındaki güvenilirliğine dikkat edin. Bu konuda çevredeki esnaf ve komşulardan bilgi alabilirsiniz.
7. Adım: Evleri Karşılaştırın: Gezdiğiniz evlerin özelliklerini not edin. Belirlilediğiniz kriterlere göre karşılaştırıp karar verin.
8. Adım: Kira Kontratı Yapın: Mutlaka kira kontratı imzalayın. Kontratın şartlarını inceleyin. Kontratta kira artış oranı, depozito, apartman aidatı, evdeki demirbaşlar ve evin o anki durumu net bir şekilde belirtilmelidir.
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