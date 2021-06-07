Ev kiralarken nelere dikkat etmeli? Doğru kiralık evi bulmanın püf noktaları

Ev kiralarken hayalinizdeki evi bulmak oldukça zorlu bir süreçtir. Uzun yıllar huzur içinde yaşayabileceğiniz bir ev bulmak için, birçok konuyu göz önünde bulundurmalısınız. Evinizde mutlu ve konforlu bir hayat sürmek için ev kiralarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. İşte 8 maddeyle ev kiralarken nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği...

EV KİRALARKEN BUNLARA DİKKAT!

1. Adım: Bütçenizi Belirleyin: Ev için ayıracağınız bütçeyi belirleyin. Hesabınızı yaparken depozito bedelini ve ilk kirayı dikkate alın. Emlakçı komisyonu ödeyip ödeyemeyeceğinizi göz önünde bulundurun.

2. Adım: Kriterlerinizi Belirleyin: Evden beklentilerinizi belirleyin. Evin oda sayısı, kaçıncı katta bulunacağı, iş yerinize, okulunuza ya da sık ziyaret ettiğiniz yerlere uzaklığı, toplu taşıma imkanları gibi konuları göz önünde bulundurun.

3. Adım: Araştırma Yapın: Gazetelere ve internet sitelerine bakın. Arkadaşlarınıza sorun. Seçtiğiniz muhitteki sokaklarda dolaşın, emlakçıları ziyaret edin. Tek başınıza yaşamayı düşünüyorsanız ev arkadaşı arayanların yayınladıkları ilanlara da göz atabilirsiniz.