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Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

cookyour.mood cookyour.mood
TARİFLER HABERLERİ  | 04.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

Sekizinci ayını doldurmuş bebekleriniz için hazırlayabileceğiniz bebe bisküvisi ile hazır bisküvilere veda edin. Elbette bu bebe bisküvilerinin gizli hayranları biz büyüklerinden kalbini çalacak bir tarif! Bebe bisküvisi nasıl yapılır diyenleri hemen şöyle alalım ve vakit kaybetmeden tarifimize başlayalım.

Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

Bebeğinize paketli gıdalar vermektense evde şekersiz, katkı maddesiz hazırlayacağınız bebe bisküvilerini tercih edebilirsiniz. Bebe bisküvisi tarifim olduykça kolay ve son derece lezzetli.

BEBE BİSKÜVİSİ TARİFİ MALZEMELERİ

2 çay bardağı tam buğday unu
1/2 çay bardağı irmik
1,5 yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı yoğurt
1/2 elma püresi

YAPILIŞI

Hepsini bir kapta karıştırıp güzel bir hamur elde ediyoruz.
Bebeğinizin rahatça yiyebileceği, elinde tutup ısırabileceği herhangi bir şekli vererek 180 derece fırında en az 15 dakika pişiriyorsunuz.
Bisküvilerinizi ince yaptıysanız çok daha çabuk pişecektir, ara ara kontrol ederek piştiğinden emin olunca fırından alabilirsiniz.
Çok pişerse sert olabilir, bu aşamada mutlaka dikkat edilmeli.
İsteğe bağlı olarak piştikten sonra bisküviler soğuyunca üzerlerine pekmez sürebilirsiniz.

**Not: Tam buğday unu yapısı sebebiyle 2 gün sonra sertleşmeye başlıyor, bu tarifi pişirip ilk gün buzluğa atıp her gün azar azar buzluktan çıkarıp çözdürerek ilk günkü yumuşaklığıyla bebeklerinize verebilirsiniz.

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