Çocukların kahvaltıya koşa koşa gelmelerini sağlayacak tarif! Evde çikolatalı fındık kreması yapımı

Çoluk çocuk herkesin kahvaltısında ekmeğine ve gönlüne taht kuran çikolatalı fındık kremasını şimdi evde yapıyoruz. Hem de çok daha ucuza ve çok daha sağlıklı şekilde! Evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz müthiş lezzeti sizler için araştırdık. Kilo kontrolü yapanlar, sizi de buraya alalım çünkü orijinal lezzetin birebir aynısı olan şekersiz bir tarifimiz de var! E o zaman ekmekler dilimlensin, kaşıklar tutulsun ve herkes kahvaltıya gelsin! İşte damakta lezzet şöleni yaratacak iki farklı kakaolu fındık kreması tarifi.

EVDE KAKAOLU FINDIK EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı kavrulmuş ve kabuksuz fındık

4 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı fındık yağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket şekerli vanilin

HAZIRLANIŞI:

Fındıkları bir tavada ya da fırında hafif ısıda kavurun. Yanmamasına özen gösterin.

Eğer fındıklar kabukluysa kavurduktan sonra bir bezin arasına koyun ve elinizi fındıkların üzerine sürterek soyulmalarını sağlayın.

Soyulmuş fındıkları sıcakken blenderin içine koyun ve kremsi bir kıvam alıncaya kadar çekin. Fındıklar içerisindeki yağı salacak ve sıvı bir kıvam oluşacak.

Üzerine yağ ve pudra şekerini ekleyin ve çekmeye devam edin.

Son olarak şekerli vanilini ve kakaoyu ekleyin.

Tamamen karışana ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekmeye devam edin.

Cam bir kavanozda ve buzdolabında saklayarak 2-3 hafta içerisinde tüketmeye çalışın.

ORİJİNAL LEZZETTEKİ ŞEKERSİZ KAKAOLU FINDIK EZMESİ TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı kavrulmuş fındık

400 gram yumuşak hurma

3 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı su

HAZIRLANIŞI