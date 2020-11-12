Ev yapımı kolay erişte nasıl yapılır? Ev yapımı kolay erişte tarifi nedir? Ev yapımı erişte malzemeleri ve yapılışı

Ev yapımı kolay erişte Türk mutfağının en eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olan erişte yemeğini en doğal ve sağlıklı şekilde tüketmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılan yemek herkes tarafından merak edildi. Şimdi, kolay erişte yapımı araştırılıyor. Peki, ev yapımı kolay erişte nasıl yapılır? Erişte nasıl fırınlanır? Ev eriştesi fırında nasıl kurutulur? İşte tüm merak edilenler...

ERİŞTE MALZEMELERİ

15 adet yumurta

5 su bardağı kadar su

500 ml süt

5 kg un

2 çorba kaşığı kadar tuz

EV YAPIMI ERİŞTE NASIL YAPILIR?

İlk olarak ev yapımı kolay erişte malzemeleri arasındaki en temel malzemelerden olan un elenip bir yoğurma kabının içerisine alınıyor ve ortası havuz gibi açılıyor. Buraya oda sıcaklığında beklemiş yumurtalar kırılıyor ve süt ilave ediliyor. Havuzun kenarında kalan unlara ise tuz serpiliyor ve hamur yoğruluyor. Karışıma azar azar su eklenerek hamur yoğrulmaya devam ediliyor. Nihayetinde ele yapışmayan ve sert kıvama sahip bir hamur ortaya koymak gerekiyor. Erişte hamuruna ne konur sorusuna yanıt olarak kullanılacak tüm malzemeler burada bitiyor.

Ev yapımı kolay erişte tarifi doğrultusunda hamurun üstüne nemli bir bez örtülüyor ve ılık bir ortamda birkaç saat boyunca hamur dinlendiriliyor. Sonrasında hamur eşit büyüklükteki bezelere ayrılıyor ve bezeler istenilen kalınlıkta açılıyor. Bu noktada hamurun ne çok kalın ne de çok ince olması gerekiyor. Erişte nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak hazırlanan yufkaların birkaç saat boyunca kurutulması önem taşıyor. Kurumuş olan yufkalar üst üste diziliyor ve ortalama iki parmak genişliğindeki şeritlere ayrılıyor.