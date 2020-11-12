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Ev yapımı kolay erişte nasıl yapılır? Ev yapımı kolay erişte tarifi nedir? Ev yapımı erişte malzemeleri ve yapılışı

Hande Öztürk Hande Öztürk 12.11.2020 10:28 | Son Güncelleme:
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Ev yapımı kolay erişte nasıl yapılır? Ev yapımı kolay erişte tarifi nedir? Ev yapımı erişte malzemeleri ve yapılışı

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılan ev yapımı kolay erişte tarifi ile bu eşsiz yemek yeniden gündeme geldi. Şimdi televizyon izleyicileri tarafından ev yapımı kolay erişte nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. İşte Türk mutfağının en özel lezzetlerinden bir tanesi olan ev yapımı erişte malzemeleri ve yapılışı ile ilgili detaylar…

Ev yapımı kolay erişte Türk mutfağının en eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olan erişte yemeğini en doğal ve sağlıklı şekilde tüketmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılan yemek herkes tarafından merak edildi. Şimdi, kolay erişte yapımı araştırılıyor. Peki, ev yapımı kolay erişte nasıl yapılır? Erişte nasıl fırınlanır? Ev eriştesi fırında nasıl kurutulur? İşte tüm merak edilenler...

ERİŞTE MALZEMELERİ

  • 15 adet yumurta
  • 5 su bardağı kadar su
  • 500 ml süt
  • 5 kg un
  • 2 çorba kaşığı kadar tuz

EV YAPIMI ERİŞTE NASIL YAPILIR?

İlk olarak ev yapımı kolay erişte malzemeleri arasındaki en temel malzemelerden olan un elenip bir yoğurma kabının içerisine alınıyor ve ortası havuz gibi açılıyor. Buraya oda sıcaklığında beklemiş yumurtalar kırılıyor ve süt ilave ediliyor. Havuzun kenarında kalan unlara ise tuz serpiliyor ve hamur yoğruluyor. Karışıma azar azar su eklenerek hamur yoğrulmaya devam ediliyor. Nihayetinde ele yapışmayan ve sert kıvama sahip bir hamur ortaya koymak gerekiyor. Erişte hamuruna ne konur sorusuna yanıt olarak kullanılacak tüm malzemeler burada bitiyor.

Ev yapımı kolay erişte tarifi doğrultusunda hamurun üstüne nemli bir bez örtülüyor ve ılık bir ortamda birkaç saat boyunca hamur dinlendiriliyor. Sonrasında hamur eşit büyüklükteki bezelere ayrılıyor ve bezeler istenilen kalınlıkta açılıyor. Bu noktada hamurun ne çok kalın ne de çok ince olması gerekiyor. Erişte nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak hazırlanan yufkaların birkaç saat boyunca kurutulması önem taşıyor. Kurumuş olan yufkalar üst üste diziliyor ve ortalama iki parmak genişliğindeki şeritlere ayrılıyor.

Sonrasında bu şeritlerden de yarım cm genişliğinde parçalar kesiliyor ve erişteler son haline getiriliyor. Eriştenin rahat pişmesi için tüm parçaların ortalama olarak eşit boyutlarda olmasına dikkat etmek gerekiyor. Böylece bütün parçalar aynı sürede pişebiliyor. Hazırlanmış olan parçaların üstündeki fazla un da alınıyor. Bu şekilde de erişteler 2-3 gün boyunca üstüne serilen temiz örtüler ile kurutuluyor. Devamında bez torbaların içine alınıp sert ve güneş almayan bir yerde saklanıyor.

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