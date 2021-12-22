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Tadına bir kez bakan bir daha vazgeçemeyecek! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz marshmallow tarifi

22.12.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk kış günlerinde sıkça tercih ettiğimiz sıcak içecekleri hem lezzetiyle hem görüntüsüyle güzelleştiren marshmallow, şüphesiz her yaş grubunun favori atıştırmalıklarından biri. Hazır satılan bu lezzeti evde kendiniz de rahatlıkla hazırlayabilir, hem lezzetiyle hem görüntüsüyle sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz.

Tadına bir kez bakan bir daha vazgeçemeyecek! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz marshmallow tarifi

Özellikle çocukların severek tükettiği, sıcak içeceklere ve tatlılara çok yakışan marshmallowları evde yapmak isteyenlerdenseniz pratik bir tarifle bu lezzeti kolayca hazırlayabilirsiniz. Üstelik bu tarifi çocuklarınızla birlikte yapabilir, bunu eğlenceli bir etkinliğe de çevirebilirsiniz.

MARSHMALLOW TARİFİ

MALZEMELER:

  • 1/4 su bardağı su

  • 1 su bardağı + 3 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 paket şekerli vanilin

  • 1 yemek kaşığı toz jelatin

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1,5 yemek kaşığı glikoz şurubu

  • Gıda boyası (isteğe bağlı)

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HAZIRLANIŞI:

  • Öncelikle bir sos tenceresine 1/4 su bardağı su, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket şekerli vanilin ve 1,5 yemek kaşığı glikoz şurubunu koyun ve kısık ateşte pudra şekeri eriyip şeffaf bir hale gelene kadar kaynatın.

  • Isıya dayanıklı büyük bir karıştırma kabına kalan 1/4 su bardağı su ile 1 yemek kaşığı toz jelatini koyup iyice karıştırın. Karıştırma aşamasına jelatinli su kabarıp köpürene dek devam edin.

  • Jelatinli karışımın üzerine pudra şekerli şeffaf karışımı döküp bir mikserle 10-12 dakika kadar karışımınız beyaz rengini alıp krem şantiye benzer bir hale gelene dek sürekli çırpın.

  • Arzu ederseniz bu aşamada kürdanın ucuyla istediğiniz renkte jel gıda boyası ekleyerek karıştırabilir ve renkli marshmallow elde edebilirsiniz.

  • Marshmallowu aktaracağınız cam tepsinin tabanını ve kenarlarını yağlayın. Ardından 3 yemek kaşığı pudra şekeri ile 2 yemek kaşığı mısır nişastası serperek kaplayın. Damak zevkinize göre alternatif olarak mısır nişastası yerine Hindistan cevizi tozu da kullanabilirsiniz.

  • Beyazlaşıp kabaran marshmallowu hazırladığınız tepsiye dökün ve üzerini bir spatula yardımıyla düzleştirin. Marshmallow çok yapışkan olacağından işinizi kolaylaştırmak için spatulanızın yüzeyine sıvı yağ sürmeyi tercih edebilirsiniz.

  • Üzerini düzleştirdiğiniz marshmallowun yüzeyini de pudra şekeri ve mısır nişastasıyla kaplayın ve streç filmle örtün.

  • Gereken kıvamı yakalaması ve kolay dilimlenebilmesi için marshmallowu buzdolabına kaldırın ve yaklaşık 4 ila 8 saat kadar dinlendirin.

  • Dinlenen marshmallowu dolaptan çıkarınca yüzeyini yağladığınız bir bıçakla istediğiniz büyüklükte küpler halinde dilimleyin.

  • Son olarak marshmallow küplerinin kenar yüzeylerini de pudra şekeri ve mısır nişastasıyla kaplayın ve kapaklı bir saklama kabında muhafaza edin.


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