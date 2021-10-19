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Omlete, makarnaya, kahvaltıya... Lezzetli ve sağlıklı ev yapımı sosis tarifi

19.10.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle çocukların severek tükettiği yiyeceklerden olan sosis, bazılarımızın vazgeçilmeziyken bazılarımızın "Asla evime sokmam" dediği lezzetlerden biri. Eskiden beri hep bir tartışma konusu olan sosisin içeriği ve geçtiği işlemleri bilmeyişimiz çoğumuzu sosis yemekten uzaklaştırabiliyor. Gönül rahatlığıyla sosis tüketmek isteyenlerin kurtarıcısı ise ev yapımı sosis. İşte tarif!

Omlete, makarnaya, kahvaltıya... Lezzetli ve sağlıklı ev yapımı sosis tarifi

Tostlarımızın içine, makarnalarımıza ve farklı kahvaltılık tariflere oldukça yakışan sosisin hepimizi endişelendiren tarafının yapım aşaması olduğunu tahmin ediyoruz. Bu endişenin önüne geçebilmek ve bir dönemin popüler sloganlarından "Yerim seni sosis" sempatikliğini geri kazanabilmek için sosislerimizi evde yapmaya başlayabiliriz. İşte güvenle sosis yiyebilmek için ev yapımı sosis tarifi...

EV YAPIMI SOSİS TARİFİ

MALZEMELER:

  • 400 gr dana kıyma (döş)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 3 tatlı kaşığı yoğurt

  • 2 tatlı kaşığı domates salçası

HAZIRLANIŞI:

  • Salçayı ve yoğurdu blenderda çekerek pembe bir karışım elde edin. Buradaki püf noktalar organik veya ev yapımı bir salça kullanmak ve salçayı yoğurdun içinde iyice dağıtabilmek.

  • Kıymayı hazırlamış olduğunuz karışıma ekleyin.

  • Tuz, karabiber, karbonat, toz kırmızı biber ve sarımsak tozunu bu karışıma ilave edin.

  • Karışımınızı macun kıvamına gelene kadar blenderda çekmeye devam edin.

  • Eğer hemen tüketmeniz gereken bir anda yapmıyorsanız, macun haline gelmiş karışımı bir saat kadar buzdolabında bekletin.

  • Orta boy bir tencerenin 2/3'sini suyla doldurup suyu kaynatın. Daha sonra ateşi kısın, suyu fokur fokur olmadan kaynatmaya devam edin.

  • Hazırladığınız karışımı dörde ayırın. Dört parça için yaklaşık olarak 25x40 ölçülerinde yağlı kağıt hazırlayın.

  • Karışımdan aldığınız bir parçayı silindir şeklinde kağıdın uzun kenarına yerleştirin, sosis şeklini vermeye çalışın ve kağıdı karışımın etrafına sarın. Buradaki püf nokta hava boşluğu bırakmamak ve sıkıca sararak yuvarlak şekli koruyabilmek.

  • Kağıdı iki tarafından şeker paketi şeklinde bükün. Bu aşamada da hava boşluğu kalmamasına dikkat edin.

  • Hazırladığınız sosisleri hazırladığınız kaynamış suyun içine atın.

  • 7-8 dakika boyunca sosislerin sertleştiğinden emin olana kadar pişirin.

  • Pişirdiğiniz sosisleri döküm veya yapışmaz bir tavaya alarak iz çıkarın.

  • Sağlıklı ve lezzetli sosisiniz hazır!
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