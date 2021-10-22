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Sucuğu evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz sucuk tarifi

22.10.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuk, hemen hemen herkesin çok sevdiği bir yiyecek. İster sabah kahvaltılarında yumurtayla birlikte ister pizzanın içinde olsun, her şeye lezzet kattığı şüphe edemeyeceğimiz bir gerçek. Ancak bu lezzetli yiyeceği her zaman almak biraz zor. Peki, evinizdeki malzemeleri kullanarak sucuk yapmak ister miydiniz? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla ev yapımı sucuk tarifi...

Sucuğu evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte kolayca hazırlayabileceğiniz sucuk tarifi

Sucuk, girdiği her yemeğe ayrı bir lezzet kattığı gibi, tek başına yemesi de en keyifli yiyecekler arasında. Yine de marketlerden aldığınız sucukların içeriği ile ilgili endişe duyuyor olabilirsiniz. Neyse ki sizin için hazırladığımız tarifle gönül rahatlığıyla ev yapımı sucuk yiyebileceksiniz! İşte detaylar...

EV YAPIMI SUCUK TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 kg orta yağlı kıyma (2 kere çekilmiş)

  • 150 g sucuk baharatı

Püf Noktası: Sucuğun pişerken dağılmasını engellemek için kıymanın 2 kere çekilmiş olmasına özen gösterin.

Sucuk baharatı için:

  • 8 diş sarımsak

  • 4 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (Tercihe göre acı ya da tatlı)

  • 2 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı yenibahar

  • Tuz

Püf Noktası: Sucuk baharatını hazırlamak istemiyorsanız aktarlardan da temin edebilirsiniz.

Şekil vermek için:

  • 1 adet buzdolabı poşeti

  • Streç film

Püf Noktası: Streç film yerine kasaplardan aldığınız kurutulmuş dana bağırsağını da kullanabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

  • Sarımsakları kabuklarından ayırın ve bir havana aktarın.

  • Üzerine bir miktar tuz ekleyerek ezin.

  • Kıymayı, ezdiğiniz sarımsağı, baharatları ya da satın aldığınız sucuk baharatını bir yoğurma kabına alarak 15-20 dakika iyice yoğurun.

  • Üzerini streç film ile kapatarak buzdolabında en az 4 saat kadar bekletin.

  • Zamanınız varsa etin 1 gün beklemesi çok daha iyi olur.

  • Buzdolabından çıkardığınız eti bir et dövücü ile döverek inceltin.

  • Sonrasında kıvam alması için tekrar 15-20 dakika daha yoğurun.

  • Ete daha kolay şekil vermek için buzdolabı poşetini 2 kenarından makasla keserek düzleştirin.

  • Etten parçalar kopararak buzdolabı poşetiyle ince ve uzun bir şekil verin.

  • Sonrasında streç filmin üzerine koyun ve sıkıca sarın.

  • Sardığınız sucukları iki ucundan bağlayarak buzlukta saklayabilirsiniz.

  • Kullanacağınız zaman buzluktan çıkarıp 15 dakika kadar beklettikten sonra tam buzu çözülmemişken kesip pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!

Püf Noktası: Sucuğun baharatlarını damak tadınıza göre ayarlamak için yoğurduğunuz etin bir parçasını tavada pişirerek tadabilirsiniz.

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