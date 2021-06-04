Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati tatil için Türkiye'yi tercih etti. Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan güzel spikerin paylaştığı bikinili fotoğraflarına beğeni yağdı.

"ŞANLI FORMAMIZI GİYDİ"

Tatil için Antalya'da yer alan Murati'ye Akdeniz ekibi tarafından forma, atkı ve maske hediye edildi. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Şehrimizde tatil yapan Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati şanlı formamızı giydi! Tatil için Antalya'yı seçen Eva Murati'ye Yönetim Kurulu üyemiz Emrah Çelik forma, atkı ve maske hediye etti." ifadeleri kullanıldı.



