Evan Rachel Wood'dan Marilyn Manson'a taciz suçlaması!

Son olarak Westworld dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Evan Rachel Wood, Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak Marilyn Manson'a cinsel istismar suçlaması yaptı.

Wood yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tacizcimin adı, dünyaca Marilyn Manson olarak da bilinen Brian Warner. Gençken beni kandırmaya başladı ve yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyet için manipüle edildim. Misilleme, iftira veya şantaj korkusuyla yaşamayı bıraktım. Daha fazla insanın hayatını mahvetmesini engellemek için bu tehlikeli adamı ifşa etmek ve ona olanak sağlayan birçok endüstriye seslenmek için buradayım. Artık sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanındayım."

