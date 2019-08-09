Evde avokado nasıl yetiştirilir?

Avokado ağaçları ılıman iklim bitkisidir, soğuk havada ve donda kolayca ölürler. O yüzden soğuk ve sert iklimlerde yaşayan insanları, avokado ağaçlarını evlerinin içinde yetiştirmeleri gerektiğini konusunda uyaralım.
Saksıya kendi avokado ağacınızı dikmek için sadece şu basit adımları takip edin:
ÇEKİRDEĞİ AYIKLAYIN
İlk yapmanız gereken avokado çekirdeğini meyveden çıkarmak, ama çekirdeğe zarar vermemek için ekstra dikkat dikkatli olmalısınız. Ardından çekirdeği iyice yıkayın veya dilerseniz bir bardak suyun içinde beş dakika bekletip ardından çekirdeğin üzerindeki kalıntıları kağıt havluyla ovalayabilirsiniz. Not: Çekirdeğin kahverengi derisini soymamaya dikkat edin (Orası kabuğu).
ÇEKİRDEĞİ DELİN
Bazı avokado çekirdeklerinin şekli biraz yumurta şeklindedir, bu da çekirdeğin bazı yerlerinin muhteşem bir küre şeklinde olmasını sağlar. Ama avokado çekirdeklerinin köklerin büyüdüğü alt kısımları ve filizlerin büyüdüğü üst kısmı farklıdırlar. Şimdi tüm bunları bildiğinize göre avokadonun biraz daha sivri olan uç kısmı üst, daha düz olan kısmı ise alt tarafı. Yani tohumu filizlemek için alt kısmını suya daldırmalısınız. Bu yüzden kürdanla delmeden önce üst ve alt kısmın hangi taraflar olduğunu ayırt edebilmeniz çok önemli.
ÇEKİRDEĞİ SUYA BATIRIN
Delme aşamasını bitirdiğinizde avokadonun alt kısmını suya daldırmalısınız, böylece kürdan çekirdeğe sıkışıp kalacak. Kürdanları aşağıyı gösterecek şekilde hafif eğimli yerleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Böylece çimleme işlemini bir bardakta yaptığınızd, avokadonun alt kısmının daha çok yeri suya değer.
TOHUMUN FİLİZLENMESİNİ BEKLEYİN
İlk avokado filizinin çıkması yaklaşık 3-6 hafta sürer. Ardından yukarıdan sap filizi oluşur ve aşağı tarafta kökler büyümeye başlar. Sonrasında sapın uzunluğu 12-15 santimetreye ulaştığında yukarı kısımdaki yaprakları koparmalısınız. Sonraki birkaç hafta içinde yeni yapraklar çıkmaya başlayacak ve daha fazla kök oluşacak.
FİLİZİ BUDAYIN
Filiz kuyruğunun uzunluğu 15-17 santimetreye ulaşınca yeni filizlerin oluşmasını sağlamak için bu filizin yarısını budamalısınız.
EKMEYE HAZIRLANIN
Zenginleştirilmiş saksı toprağını 20-25 santim genişliğinde bir çiçek saksısına tepesinde 2-3 santim boşluk kalana kadar doldurun. Sonra toprağın ortasına küçük bir çukur açıp içine avokado çekirdeğini, kök kısmı aşağıda toprağa doğru olacak şekilde yerleştirin. Toprağı biraz sulamayı unutmayın. Toprağın her daim nemli kalmasını sağlayacak şekilde sık sık su vermelisiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum