Evde avokado nasıl yetiştirilir?

Avokado ağaçları ılıman iklim bitkisidir, soğuk havada ve donda kolayca ölürler. O yüzden soğuk ve sert iklimlerde yaşayan insanları, avokado ağaçlarını evlerinin içinde yetiştirmeleri gerektiğini konusunda uyaralım.

Saksıya kendi avokado ağacınızı dikmek için sadece şu basit adımları takip edin:

ÇEKİRDEĞİ AYIKLAYIN

İlk yapmanız gereken avokado çekirdeğini meyveden çıkarmak, ama çekirdeğe zarar vermemek için ekstra dikkat dikkatli olmalısınız. Ardından çekirdeği iyice yıkayın veya dilerseniz bir bardak suyun içinde beş dakika bekletip ardından çekirdeğin üzerindeki kalıntıları kağıt havluyla ovalayabilirsiniz. Not: Çekirdeğin kahverengi derisini soymamaya dikkat edin (Orası kabuğu).

ÇEKİRDEĞİ DELİN

Bazı avokado çekirdeklerinin şekli biraz yumurta şeklindedir, bu da çekirdeğin bazı yerlerinin muhteşem bir küre şeklinde olmasını sağlar. Ama avokado çekirdeklerinin köklerin büyüdüğü alt kısımları ve filizlerin büyüdüğü üst kısmı farklıdırlar. Şimdi tüm bunları bildiğinize göre avokadonun biraz daha sivri olan uç kısmı üst, daha düz olan kısmı ise alt tarafı. Yani tohumu filizlemek için alt kısmını suya daldırmalısınız. Bu yüzden kürdanla delmeden önce üst ve alt kısmın hangi taraflar olduğunu ayırt edebilmeniz çok önemli.