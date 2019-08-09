YEMEK

Evde avokado nasıl yetiştirilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 09.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

En sağlıklı meyvelerden biri olan avokadoyu 6 basit adımda kendi evinizde yetiştirebilirsiniz.

Evde avokado nasıl yetiştirilir?

Avokado ağaçları ılıman iklim bitkisidir, soğuk havada ve donda kolayca ölürler. O yüzden soğuk ve sert iklimlerde yaşayan insanları, avokado ağaçlarını evlerinin içinde yetiştirmeleri gerektiğini konusunda uyaralım.

Saksıya kendi avokado ağacınızı dikmek için sadece şu basit adımları takip edin:

ÇEKİRDEĞİ AYIKLAYIN

İlk yapmanız gereken avokado çekirdeğini meyveden çıkarmak, ama çekirdeğe zarar vermemek için ekstra dikkat dikkatli olmalısınız. Ardından çekirdeği iyice yıkayın veya dilerseniz bir bardak suyun içinde beş dakika bekletip ardından çekirdeğin üzerindeki kalıntıları kağıt havluyla ovalayabilirsiniz. Not: Çekirdeğin kahverengi derisini soymamaya dikkat edin (Orası kabuğu).

ÇEKİRDEĞİ DELİN

Bazı avokado çekirdeklerinin şekli biraz yumurta şeklindedir, bu da çekirdeğin bazı yerlerinin muhteşem bir küre şeklinde olmasını sağlar. Ama avokado çekirdeklerinin köklerin büyüdüğü alt kısımları ve filizlerin büyüdüğü üst kısmı farklıdırlar. Şimdi tüm bunları bildiğinize göre avokadonun biraz daha sivri olan uç kısmı üst, daha düz olan kısmı ise alt tarafı. Yani tohumu filizlemek için alt kısmını suya daldırmalısınız. Bu yüzden kürdanla delmeden önce üst ve alt kısmın hangi taraflar olduğunu ayırt edebilmeniz çok önemli.

ÇEKİRDEĞİ SUYA BATIRIN

Delme aşamasını bitirdiğinizde avokadonun alt kısmını suya daldırmalısınız, böylece kürdan çekirdeğe sıkışıp kalacak. Kürdanları aşağıyı gösterecek şekilde hafif eğimli yerleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Böylece çimleme işlemini bir bardakta yaptığınızd, avokadonun alt kısmının daha çok yeri suya değer.

TOHUMUN FİLİZLENMESİNİ BEKLEYİN

İlk avokado filizinin çıkması yaklaşık 3-6 hafta sürer. Ardından yukarıdan sap filizi oluşur ve aşağı tarafta kökler büyümeye başlar. Sonrasında sapın uzunluğu 12-15 santimetreye ulaştığında yukarı kısımdaki yaprakları koparmalısınız. Sonraki birkaç hafta içinde yeni yapraklar çıkmaya başlayacak ve daha fazla kök oluşacak.

FİLİZİ BUDAYIN

Filiz kuyruğunun uzunluğu 15-17 santimetreye ulaşınca yeni filizlerin oluşmasını sağlamak için bu filizin yarısını budamalısınız.

EKMEYE HAZIRLANIN

Zenginleştirilmiş saksı toprağını 20-25 santim genişliğinde bir çiçek saksısına tepesinde 2-3 santim boşluk kalana kadar doldurun. Sonra toprağın ortasına küçük bir çukur açıp içine avokado çekirdeğini, kök kısmı aşağıda toprağa doğru olacak şekilde yerleştirin. Toprağı biraz sulamayı unutmayın. Toprağın her daim nemli kalmasını sağlayacak şekilde sık sık su vermelisiniz.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Sadece 2 dakikada fincanda pizza nasıl yapılır?Sadece 2 dakikada fincanda pizza nasıl yapılır?
Evde pekmez nasıl yapılır?Evde pekmez nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avokado nasıl yetiştirilir evde avokado nasıl yetişir

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var

Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'den ilk fragman yayınlandı!

Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'den ilk fragman yayınlandı!

Merdiven altı üretime dikkat! Bu fiyatın altındakileri almayın

Merdiven altı üretime dikkat! Bu fiyatın altındakileri almayın

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sadece 2 dakikada fincanda pizza nasıl yapılır?

Sadece 2 dakikada fincanda pizza nasıl yapılır?

Evde pekmez nasıl yapılır?

Evde pekmez nasıl yapılır?

Lezzetli kurban eti pişirmenin püf noktaları

Yumuşacık kavurma yapmak için...

Sınırları aştık! Evde yalancı kokoreç yapıyoruz

Sınırları aştık! Evde yalancı kokoreç yapıyoruz

Kıyma makinesine gerek kalmadı: Evde kıyma nasıl yapılır?

Kıyma makinesi olmadan evde kıyma nasıl yapılır?

Günün tarifi: Ev yapımı tantuni

Günün tarifi: Ev yapımı tantuni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.