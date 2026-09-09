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Bursa’dan getiriliyor, kilosu 40 TL’den satılıyor! Kışlık hazırlıklar başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kışlık salça hazırlıklarının başlamasıyla salçalık biber satışları hareketlendi.

Bursa’dan getiriliyor, kilosu 40 TL’den satılıyor! Kışlık hazırlıklar başladı
Gökçen Kökden

Besni ilçesinde Ağustos ayının sonu ve Eylül ayının başıyla birlikte geleneksel salça hazırlıkları başladı.

Bursa’dan getiriliyor, kilosu 40 TL’den satılıyor! Kışlık hazırlıklar başladı 1

İlçede salçalık biber satışlarının merkezi haline gelen Uzay Çatı'da yoğunluk yaşanırken, vatandaşların işini kolaylaştırmak amacıyla biber ayıklama, temizleme ve çekim hizmetleri de verilmeye başlandı. İlçede salçalık biberin kilosu 40 TL'den satışa sunulurken, tesislerde ayıklama, temizleme ve çekme işleminin de çeşitli fiyatlardan gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bursa’dan getiriliyor, kilosu 40 TL’den satılıyor! Kışlık hazırlıklar başladı 2

Salçalık biber satıcılarından Ömer Oral, bölgede yetişmeyen biberlerin Bursa’dan getirildiğini belirterek ürünün aroması ve lezzetiyle tercih edildiğini söyledi. Oral, "Besni’de salçalık sezonu başladı. Bu biber

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Anahtar Kelimeler:
biber salça
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