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Evde en çok elektrik tüketen 7 cihaz! İlk sıradaki şaşırtabilir

Elektrik faturası kabardığında aklımıza ilk olarak çamaşır makinesi, buzdolabı ve televizyon gibi sık kullanılan cihazlar geliyor. Ancak elektrik tüketiminde yalnızca kullanım sıklığı değil, cihazın gücü ve ne kadar süre çalıştığı da belirleyici oluyor. Özellikle ısıtma ve soğutma yapan yüksek güçlü cihazlar, evdeki toplam elektrik tüketiminin önemli bir bölümünü oluşturabiliyor.

Evde en çok elektrik tüketen 7 cihaz! İlk sıradaki şaşırtabilir
Gökçen Kökden

Evde en çok elektrik tüketen cihazları belirlerken ürünün enerji tüketimi, kapasitesi ve ne kadar süre çalıştırıldığı gibi faktörleri birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bu kriterlere göre bazı cihazlar elektrik faturasının yükselmesinde diğerlerinden daha büyük rol oynayabiliyor. İşte evde en fazla elektrik tüketen cihazlar.

  1. ELEKTRİKLİ SU ISITICISI
    Suyu sürekli sıcak tutan elektrikli termosifonlar, yüksek güçle çalışmaları ve gün içerisinde tekrar tekrar devreye girmeleri nedeniyle ciddi tüketim oluşturabilir. Sıcaklık ayarının gereğinden yüksek tutulması da harcanan enerjiyi artırır.

Evde en çok elektrik tüketen 7 cihaz! İlk sıradaki şaşırtabilir 1

  1. KLİMA
    Klimaların tüketimi cihazın kapasitesine, enerji verimliliğine, dış ortam sıcaklığına ve çalışma süresine bağlı. Özellikle yazın veya elektrikle ısınan evlerde uzun saatler çalışan klima faturada önemli bir paya sahip olabilir.

Evde en çok elektrik tüketen 7 cihaz! İlk sıradaki şaşırtabilir 2

  1. ELEKTRİKLİ ISITICI
    Fanlı ısıtıcı, yağlı radyatör ve benzeri elektrikli ısıtıcılar yüksek güçle çalışır. Küçük görünmelerine rağmen saatler boyunca açık bırakıldıklarında tüketimleri hızla artabilir.

Evde en çok elektrik tüketen 7 cihaz! İlk sıradaki şaşırtabilir 3

  1. ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ
    Kurutma sırasında hem havanın ısıtılması hem de tamburun uzun süre çalışması enerji gerektirir. Özellikle eski veya ısı pompası bulunmayan modeller daha fazla elektrik tüketebilir.

Evde en çok elektrik tüketen 7 cihaz! İlk sıradaki şaşırtabilir 4

  1. FIRIN
    Yüksek sıcaklıklara ulaşması gereken fırınlar da yüksek güçlü ev aletleri arasında. Uzun pişirme süreleri ve sık kullanım toplam tüketimi artırabilir.

Evde en çok elektrik tüketen 7 cihaz! İlk sıradaki şaşırtabilir 5

  1. BULAŞIK MAKİNESİ
    Bulaşık makinesinde elektriğin önemli bölümü suyu ısıtmak için kullanılır. Bu nedenle yüksek sıcaklıklı ve uzun programlar, ekonomik programlara kıyasla daha fazla enerji gerektirebilir.

Evde en çok elektrik tüketen 7 cihaz! İlk sıradaki şaşırtabilir 6

  1. BUZDOLABI
    Buzdolabının anlık güç ihtiyacı birçok ısıtıcı cihazdan düşük olsa da yılın 365 günü çalışması toplam tüketimini önemli hale getirir. Eski, verimsiz veya kapak contaları yıpranmış modellerde tüketim daha da yükselebilir.

Evde en çok elektrik tüketen 7 cihaz! İlk sıradaki şaşırtabilir 7

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Anahtar Kelimeler:
elektrik cihaz
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