Evde en çok elektrik tüketen 7 cihaz! İlk sıradaki şaşırtabilir

Evde en çok elektrik tüketen cihazları belirlerken ürünün enerji tüketimi, kapasitesi ve ne kadar süre çalıştırıldığı gibi faktörleri birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bu kriterlere göre bazı cihazlar elektrik faturasının yükselmesinde diğerlerinden daha büyük rol oynayabiliyor. İşte evde en fazla elektrik tüketen cihazlar.

ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

Suyu sürekli sıcak tutan elektrikli termosifonlar, yüksek güçle çalışmaları ve gün içerisinde tekrar tekrar devreye girmeleri nedeniyle ciddi tüketim oluşturabilir. Sıcaklık ayarının gereğinden yüksek tutulması da harcanan enerjiyi artırır.

KLİMA

Klimaların tüketimi cihazın kapasitesine, enerji verimliliğine, dış ortam sıcaklığına ve çalışma süresine bağlı. Özellikle yazın veya elektrikle ısınan evlerde uzun saatler çalışan klima faturada önemli bir paya sahip olabilir.

ELEKTRİKLİ ISITICI

Fanlı ısıtıcı, yağlı radyatör ve benzeri elektrikli ısıtıcılar yüksek güçle çalışır. Küçük görünmelerine rağmen saatler boyunca açık bırakıldıklarında tüketimleri hızla artabilir.

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Kurutma sırasında hem havanın ısıtılması hem de tamburun uzun süre çalışması enerji gerektirir. Özellikle eski veya ısı pompası bulunmayan modeller daha fazla elektrik tüketebilir.

FIRIN

Yüksek sıcaklıklara ulaşması gereken fırınlar da yüksek güçlü ev aletleri arasında. Uzun pişirme süreleri ve sık kullanım toplam tüketimi artırabilir.

BULAŞIK MAKİNESİ

Bulaşık makinesinde elektriğin önemli bölümü suyu ısıtmak için kullanılır. Bu nedenle yüksek sıcaklıklı ve uzun programlar, ekonomik programlara kıyasla daha fazla enerji gerektirebilir.