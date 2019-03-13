Evde güvenli İnternet çok da zor değil

TP-Link, ağın güvenliği için mutlaka yeni nesil, güçlü güvenlik özelliklerine sahip ürünlerin kullanılması gerektiğini; işletim sistemi güncellemelerinin düzenli yapılmasını ve mutlaka güçlü bir WiFi şifresi oluşturulmasını öneriyor. Ülkemizde çok yaygın olan ortak ağ kullanımının, güvenlik açısında çok riskli olduğunu ve ailelerin bundan kaçınmasını salık veriyor. Eve gelen misafirlerle WiFi şifresinin paylaşılması ve farklı cihazların ağa dahil edilmesinin de olumsuz sonuçlar getirebileceğini söyleyen yetkililer, böyle durumlar için ‘Misafir Ağı’ özelliğinden yararlanılmasını öneriyorlar. Şu anda satılan hemen her model modem ve yönlendiricisinde (router) bulunan ‘Misafir Ağı’ özelliği ile aileler evlerine gelen misafirler için ayrı bir şifre ile özel bir ağ oluşturabilirler. Böylece misafirler, arkadaşlar ya da çocukların arkadaşları, ev ağındaki cihazlara erişemezler ve ailenin WiFi şifresini öğrenmezler. Bu özelliği etkin kılmak ve ayarlarını yapmak da çok basit. Özellikle yeni nesil tüm modellerinin desteklediği Android ve iOS uygulaması olan Tether ile akıllı telefonlarda Misafir Ağı’nı etkin hale getirip, şifre belirleme, bu ağa bağlı cihazları görmek son derece kolay.

Çocukları sanal dünyanın tehlikelerinden korumak için… Ailelerin en önemli sorunu olan çocukların sanal dünyada güvenliği konusunda da ağ cihazları ile yapılabilecek şeyler var.

Yetkililer, bu konuda en önemli şeyin çocukların eğitimi olduğunu belirterek, eğitim ve aile bireylerinin bilinçlerinin artırılmasının yanı sıra modem/router’larda yer alan Ebeveyn Denetimi özelliğinden ailelerin mutlaka bilgi sahibi olması ve bu özelliği kullanmalarını öneriyorlar. Aynı Misafir Ağı özelliğinde olduğu gibi Ebeveyn Denetimi’nin kullanılması da Tether uygulaması üzerinden basitçe yapılabiliyor. Ağa bağlı tüm cihazların bağlantı saatlerinden ağda kalacakları süreye kadar pek çok kısıtlama ve denetimin bu özellik ile mümkün olduğunu söylüyorlar. Örneğin çocuğun bilgisayarından ya da tablet/telefonunda –ağa bağlı iken- bazı web sitelerine erişmesi tamamen engellenebilir. Hangi saatlerde internete bağlanabileceği belirlenebilir. Ağ ürünlerini akıllı telefonlardan yönetmeyi sağlayan Tether uygulaması ile hem tüm bu düzenlemeleri yapmak hem de anlık olarak ağa bağlı cihazları görmek mümkün oluyor. Böylece anne-babalar örneğin ders çalışma saatinde çocuğun bilgisayarından internete bağlı olduğunu görebiliyor ve erişimini engelleyebiliyor.