Evde hazırlanabilen MasterChef Margarita pizza tarifi! MasterChef Margarita pizza nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam Danilo Zanna yarışmacılara İtalyan lezzetlerinden Margarita Pizza hakkında çeşitli bilgiler verecek. Yeni bölüm sonrası merak edilen Margarita Pizza tarifi ve tüm detaylar sorgulanmaya başlandı.

MARGARİTA PİZZA MALZEMELERİ NELER?

1 tatlı kaşığı balzamik sirke

3/4 su bardağı kıyılmış fesleğen

Tuz

Karabiber

1 ölçü pizza hamuru

1 ölçü sos

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

5 domates

1 su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

MARGARİTA PİZZA TARİFİ!

Öncelikle Margarita Pizza yapımında domatesler iyice yıkanmalı ve dilimlenmelidir. Hazırlanmış olan domateslerin üzerlerine zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, sirke, tuz ve karabiberi eklenmeli ve eklenmiş olan bu tüm ürünler birbirine yedirilmelidir.

Ardından yuvarlak bir hamur açılmalı ve yağlı kağıdın üzerine alınmalıdır. Hazır domates sosu veya daha önceden hazırlanan domates sosu açılmış olan hamurun üzerine sürülmelidir. Ayrıca Mozarella peyniri tüm hamuru kaplayacak şekilde gezdirilip serpilmelidir.

İlk başta hazırlanan domatesli karışım, hamurun üzerine yerleştirilmeli ve sonra 200 derecelik fırında peynirler eriyene dek ve üstleri kızarana dek pişirilmelidir. Ayrıca yanında doğranmış fesleğen ve roka ile pizzanın daha lezzetli olması muhtemeldir. Margarita Pizza'nız hazır. Afiyet olsun!

