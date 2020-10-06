Evde hingel nasıl yapılır? İşte hingel tarifi!

Orta Asya ve Kafkasya yemeği olarak bilinen kolay hingel tarifi Kars ilinde sıklıkla yapılan lezzetlerden biridir. Farklı isimlerde bilinse de genel olarak mantı tarzında yapılan hingel, Çerkez mantısı olarak da karşınıza çıkabilir. Enfes lezzeti ve iç harcıyla misafirlerinize bütün ustalıklarınızı gösterebileceğiniz hingel yapılışı işin aşağıdaki tarifi inceleyebilirsiniz.

Malzemeler

1 orta boy yumurta,

1 su bardağı ılık su,

Alabildiğince un,

3 veya 4 adet orta boy patates,

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber,

Tereyağ.

Hingel Yapılışı

Hingel mantısı tarifine ilk olarak patatesleri haşlayarak başlamalısınız. Patatesler haşlandıktan sonra içerisine tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ilave ederek homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Patatesli içi hazır ettikten sonra soğuması için bir kenarda dinlendirin. İç malzemesi tamamlandıktan sonra hamuru için geniş bir kap alın. Yumurtayı ılık su ile çırpın ve üzerine tuzunu serpin, daha sonra unu elekten geçirerek yumurta karışımına ekleyin ve kulak memesi kıvamında pürüzsüz bir hamur elde edin. Homojen şekilde yoğurduğunuz hamuru 3’e bölerek bezeler oluşturun. Hazırladığınız bezelerin üzerininin kabuklanmaması için nemli bir bez ile dinlendirmeye bırakın. Dinlenen bezeler önce merdane ile inceltilerek oklava ile açılabildiği kadar açılır. Hamuru yuvarlak bir şekilde açarak çay bardağı yardımı ile yuvarlaklar kesin. Çay bardağı ile oluşturduğunuz yuvarlakların içine hazırladığınız iç harcı doldurun. İç harcı çay kaşığı yardımı ile doldurursanız hamuru kolay bir şekilde kapatabilirsiniz. Tüm bezeler için aynı işlemleri yaparak ay şekli verilen hamurlar bol tuzlu sıcak su içinde haşlanmaya bırakılır. Haşlanan ve su üstüne çıkan mantılar süzgeç ile süzülür ve üzerine kızgın terayağ gezdirilerek servise hazır hale getirilir. Afiyet olsun.

Peynirli Hingel Tarifi ve Boş Hingel Tarifini De Deneyebilirsiniz

Hingel yapımı yöreden yöreye değişen bir lezzet olduğu için her yöre hingelin iç malzemesini kendisine göre değiştirir. Genel olarak hingel tarifi patatesli şekilde yapılsa da boş hingel tarifi de oldukça yaygındır. Damak zevkinize en uygun lezzeti deneme yanılma yöntemiyle bularak kendinize en uygun hinger tarifini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Hingel tarifi Kars bölgesinde genellikle patatesli yapılsa da peynirli hingel tarifi de vazgeçilmeyen lezzetler arasındadır.

Hingel Mantısı İçin Püf Noktaları

Tarifin püf noktalarından ilki hamurun kıvamıdır. Hamur ne sert ne de yumuşak olmamalıdır. Tam kıvamında bir hamur tarifi elde etmek için kullandığınız unun çeşidi hayati önem taşır. Farklı markaların unları öğütülme ve işlenme şekillerine göre hamurunuzu sert veya yumuşak yapabilir. Böreklik unları tercih ederseniz hamurunuz kıvamını tuturmanız bir o kadar kolay olur. Tarifin püf noktalarından bir diğeri ise hingerin olmazsa olmazı tereyağdır. Hamurlar pişince üzerine mutlaka tereyağ gezdirmenizde fayda var. Tereyağını yakmadan sadece kızdırarak hingerlerinizi lezzetli hale getirebilirsiniz.