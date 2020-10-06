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Evde hingel nasıl yapılır? İşte hingel tarifi!

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sıra dışı lezzetiyle kendine hayran bırakan hingel tarifi geleneksel lezzetlerden biri olarak damak zevkinize hitap eder! Evde hingel yapmak istiyorsanız tarifi detaylı şekilde inceleyip kolları sıvayabilirsiniz.

Evde hingel nasıl yapılır? İşte hingel tarifi!

Orta Asya ve Kafkasya yemeği olarak bilinen kolay hingel tarifi Kars ilinde sıklıkla yapılan lezzetlerden biridir. Farklı isimlerde bilinse de genel olarak mantı tarzında yapılan hingel, Çerkez mantısı olarak da karşınıza çıkabilir. Enfes lezzeti ve iç harcıyla misafirlerinize bütün ustalıklarınızı gösterebileceğiniz hingel yapılışı işin aşağıdaki tarifi inceleyebilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 orta boy yumurta,
  • 1 su bardağı ılık su,
  • Alabildiğince un,
  • 3 veya 4 adet orta boy patates,
  • Tuz, karabiber, kırmızı toz biber,
  • Tereyağ.

Hingel Yapılışı

  1. Hingel mantısı tarifine ilk olarak patatesleri haşlayarak başlamalısınız.
  2. Patatesler haşlandıktan sonra içerisine tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ilave ederek homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırın.
  3. Patatesli içi hazır ettikten sonra soğuması için bir kenarda dinlendirin.
  4. İç malzemesi tamamlandıktan sonra hamuru için geniş bir kap alın.
  5. Yumurtayı ılık su ile çırpın ve üzerine tuzunu serpin, daha sonra unu elekten geçirerek yumurta karışımına ekleyin ve kulak memesi kıvamında pürüzsüz bir hamur elde edin.
  6. Homojen şekilde yoğurduğunuz hamuru 3’e bölerek bezeler oluşturun.
  7. Hazırladığınız bezelerin üzerininin kabuklanmaması için nemli bir bez ile dinlendirmeye bırakın.
  8. Dinlenen bezeler önce merdane ile inceltilerek oklava ile açılabildiği kadar açılır.
  9. Hamuru yuvarlak bir şekilde açarak çay bardağı yardımı ile yuvarlaklar kesin.
  10. Çay bardağı ile oluşturduğunuz yuvarlakların içine hazırladığınız iç harcı doldurun.
  11. İç harcı çay kaşığı yardımı ile doldurursanız hamuru kolay bir şekilde kapatabilirsiniz.
  12. Tüm bezeler için aynı işlemleri yaparak ay şekli verilen hamurlar bol tuzlu sıcak su içinde haşlanmaya bırakılır.
  13. Haşlanan ve su üstüne çıkan mantılar süzgeç ile süzülür ve üzerine kızgın terayağ gezdirilerek servise hazır hale getirilir. Afiyet olsun.

Peynirli Hingel Tarifi ve Boş Hingel Tarifini De Deneyebilirsiniz
Hingel yapımı yöreden yöreye değişen bir lezzet olduğu için her yöre hingelin iç malzemesini kendisine göre değiştirir. Genel olarak hingel tarifi patatesli şekilde yapılsa da boş hingel tarifi de oldukça yaygındır. Damak zevkinize en uygun lezzeti deneme yanılma yöntemiyle bularak kendinize en uygun hinger tarifini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Hingel tarifi Kars bölgesinde genellikle patatesli yapılsa da peynirli hingel tarifi de vazgeçilmeyen lezzetler arasındadır.

Hingel Mantısı İçin Püf Noktaları

Tarifin püf noktalarından ilki hamurun kıvamıdır. Hamur ne sert ne de yumuşak olmamalıdır. Tam kıvamında bir hamur tarifi elde etmek için kullandığınız unun çeşidi hayati önem taşır. Farklı markaların unları öğütülme ve işlenme şekillerine göre hamurunuzu sert veya yumuşak yapabilir. Böreklik unları tercih ederseniz hamurunuz kıvamını tuturmanız bir o kadar kolay olur. Tarifin püf noktalarından bir diğeri ise hingerin olmazsa olmazı tereyağdır. Hamurlar pişince üzerine mutlaka tereyağ gezdirmenizde fayda var. Tereyağını yakmadan sadece kızdırarak hingerlerinizi lezzetli hale getirebilirsiniz.

Hingel Nasıl Servis Edilir?

Hingel tarifinde bazı yöreler hamurları haşladıktan sonra üzerine yoğurt veya salça ekler. Damak zevkinize en uygun şekilde siz de dilerseniz hazırladığınız lezzetli hingerlerin üzerine yoğurt, salça veya farklı bir malzeme ekleyebilirsiniz.
Ayrıca hingelin üzerine istediğiniz baharat türünden dilediğiniz kadar ekleyebilir, kendinize en uygun lezzeti elde edebilirsiniz. Hingellere şekil verirken hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.
Sizlerle paylaşılan hinger tarifinde bardak ile kesilen hamurlar düz bir şekilde kapatılmıştır. Dilerseniz hamuru yine bardak yardımı ile kestikten sonra şekilli veya tırtıklı bir şekilde kapatarak sunumlarınızı daha estetik bir hale getirebilirsiniz.
Hingel hamuru için bazıları kurabiye kesme aletlerinden yararlansa da eliniz ile basit şekiller vererek sunumlarınızı zenginleştirebilirsiniz.

Kars Hingel Kalorisi Ne Kadar?

Yaklaşık 100 gram yani 1 porsiyon boş hingel 203.15 kcal olarak bilinir. Hingel tarifi bol yağlı ve glutenli oluşu ile beslenmesine dikkat edenlerin sıklıkla tercih ettiği lezzetlerden biri değildir. Patatesli hingel tarifinde vücuda alınan kalori değeri 750 kcal olarak hesaplanır. Bu rakam yine 1 porsiyon yani yaklaşık 100 gram hinger için düşünülebilir. Diyetinize özen gösteriyorsanız hinger tüketimini kontrollü bir şekilde yapmanızda büyük fayda var. İçeriğinde bulunan yağ ve un gibi maddelerden dolayı hingel tarifi, %48 karbonhidrat, %24 protein ve %28 yağ oranı içerir. Yine bu oranlar 100 gramlık 1 porsiyon hinger için geçerli sayılır. Çok canınız çektiği zamanlarda hinger tarifini üzerine sos ilave etmeden ve yağ gezdirmeden 1 porsiyonu aşmayacak şekilde tüketmenizde sakınca görülmez. Fakat 1 porsiyondan fazla tüketildiği zaman diyetinizi bozarak sağlıklı kilo kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Bu sebeple hinger tüketiminden sonra mümkünse sporu ve yürüyüşü ihmal etmeyin.

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