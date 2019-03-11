Evde iki yumurta haşlayan adam hayatının şokunu yaşadı! Eşi savcılığa koştu: Beni öldüreceğini düşündüm

Yumurtaları kaynattığı ocağı açık unutup kıraathaneye gitti, ağır bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. İlginç olayın adresi Beyoğlu Hasköy.
Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, 62 yaşındaki Nurettin Çevirgen, 3 hafta önce evinde yumurta haşladı. Bu sırada 42 yıllık eşi Semra Çevirgen de yürüyüşe çıktı. Yaşlı adam yumurtaları yanına aldı, evden ayrıldı.
"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Eve gelen Semra Çevirgen, evdeki gaz kokusunu fark etti. "Eve geldiğimde her yer gaz ile bürünmüştü. Beni öldüreceğini düşündüm." diye konuşan Semra Çevirgen, savcılığın yolunu tuttu ve eşine, "öldürmeye tam teşebbüs'ten suç duyurusunda bulundu.
"EVDE YUMURTA KABUĞU YOK" SUÇLAMASI
Şikayetin ardından savcılık Nurettin Çevirgen'e 4 ay evden uzaklaştırma cezası verdi ve eşine her ay 500 TL nafaka ödemesine hükmetti.
"BAŞIMA NE GELDİYSE BU İKİ YUMURTADAN GELDİ"
Nurettin Çevirgen ise o anları şöyle anlatıyor:
"Başıma ne geldiyse bu iki yumurtadan geldi. İki yumurtayı kaynattım fakat ocağın gazını kapatmayı unuttum. Eşim yürüyüşten eve geliyor. 'Öldürmeye tam teşebbüs'ten beni savcılığa şikayet ediyor. Bilerek kasti hiçbir şey yok. Unuttum. Yumurtayı evde soysam hiçbir şey olmayacaktı. Gelip kıraathanede soydum, bilemedim. Nereden bileyim yumurtadan başıma böyle bir şey geleceğini.
Yumurtaların kabuğu evde olmadığı için 4 ay eve yaklaşmama ve 500 TL cezaya mahkum ediliyorum. Gülünür böyle cezaya."
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz
Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum