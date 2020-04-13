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Evde kal evde çöz

AĞRI HABERLERİ  | 13.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde kazanım değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği verilmeye başlandı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde Kazanım Değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği vermeye başladı.

Evde kal evde çöz

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde kazanım değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği verilmeye başlandı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ilkokul, ortaokul ve lisenin her sınıf düzeyinde Kazanım Değerlendirme testleri, etkinlikleri, fasikülleri ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği vermeye başladı. Öğretmenlerin hazırladıkları sorular EBA ve EBA TV ile uyumlu olarak sürekli güncellenerek, yeni sorular eklenerek öğrencilerin hizmetine sunulacak. Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından oluşturulacak soru havuzundan ilk üniteden son üniteye kadar I. ve II. Dönem konularını kapsayan Kazanım Değerlendirme testleri de ayrıca her sınıf düzeyinde yayınlanacak. Öğrencilerin agriodm.meb.gov.tr adresinden Kazanım Değerlendirme çalışmalarına ulaşabilecekleri açıklanırken, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarda çeşitli çalışmalarla tüm öğrencilere destek olunacağı belirtildi.

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