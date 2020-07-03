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‘Evde Kal, Formda kal’ takvimi hazırlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Antalya İl Sağlık Müdür Dr.

‘Evde Kal, Formda kal’ takvimi hazırlandı

Antalya İl Sağlık Müdür Dr. Ünal Hülür vatandaşlara beslenme konusunda uyarılarda bulunarak, "Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçının, çabuk bozulma riski olan besinleri (et, yumurta, süt, balık) açıkta bekletmeyin, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterin" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Evde kal, formda kal’ takvimini hazırladı. Dr. Ünal Hülür ise sağlıklı beslenerek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlara uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan Hülür, “Dünyayı ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle önceki yıllara göre daha temkinli davrandığımız bir yaz mevsimi geçiriyoruz. Hem covid-19 sürecinde hem de artan sıcaklarla birlikte beslenme ve fiziksel aktivite düzenimizde değişiklikler oldu. Sosyal mesafeyi koruyup dışarıya daha az çıktığımız bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenerek, düzenli uyku ve fiziksel aktivite ile beraber bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz” dedi.
Tüketilmesi gereken besinleri anlatan Hülür, şu ifadeleri kullandı:
“Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebze, süt, meyve suyu, ıhlamur gibi bitki çayları tercih edin. Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçının, yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanın. Yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini uygulayın. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybını önlenmek için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alın. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketin. Eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir”
Sebze ve meyvelerin günlük en az 5 porsiyon tüketilmesi gerektiğini belirten Hülür, “Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçının, çabuk bozulma riski olan besinleri (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletmeyin, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterin. Müdürlüğümüz diyetisyenleri mümkün olduğunca uymaya çalışın. İhtiyaç halinde Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde görev yapan diyetisyenlere başvurun ve destek alın. Unutmayın sağlığınızı korumak ve geliştirmek sizin elinizde”

‘Evde Kal, Formda kal’ takvimi hazırlandı

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