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Evde kendi aromalı zeytinyağını yapmanın basit formulü!

Yemeklerde sıkça kullanılan zeytinyağının fiyatı yükselirken mutfak masraflarını azaltmanın farklı yolları da aranıyor. Ünlü şefin önerdiği basit yöntemle sıradan bir zeytinyağına farklı aromalar katmak mümkün. Üstelik bunun için pahalı malzemeler almaya da gerek yok.

Evde kendi aromalı zeytinyağını yapmanın basit formulü!
Çiğdem Berfin Sevinç

Zeytinyağı, salatalardan et yemeklerine kadar pek çok tarifte kullanılıyor. Ancak kaliteli zeytinyağlarının fiyatı cep yakabiliyor. Daha uygun fiyatlı bir zeytinyağının lezzetini artırmak isteyenler için ise evde uygulanabilecek pratik bir yöntem öne çıkıyor.

Ünlü Yunan şef Akis Petretzikis, Jamie Oliver'ın YouTube kanalında paylaştığı tarifte zeytinyağını farklı aromalarla zenginleştirmenin yolunu anlattı. Birkaç malzemeyle hazırlanan aromalı yağlar, yemeklere farklı bir lezzet katabiliyor.

Evde kendi aromalı zeytinyağını yapmanın basit formulü! 1

ZEYTİNYAĞINI AROMALANDIRMAK İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKİYOR?

Şef Akis Petretzikis'in yönteminde pahalı veya zor bulunan malzemelere ihtiyaç duyulmuyor. Evde kolayca bulunabilen bazı bitkiler ve turunçgil kabukları yeterli oluyor.

İşte aromalı zeytinyağı hazırlamak için kullanabileceğiniz malzemeler:

  • Kekikli zeytinyağı: 5 dal kekik
  • Portakallı zeytinyağı: Portakal kabuğu
  • Limonlu zeytinyağı: Limon kabuğu
  • Adaçaylı zeytinyağı: 10 adet adaçayı yaprağı

Şef, farklı aromalar hazırlamak için dört adet 250 mililitrelik cam şişe kullanılmasını öneriyor. Malzemelerin her biri ayrı şişelere konularak farklı lezzetler elde edilebiliyor.

Evde kendi aromalı zeytinyağını yapmanın basit formulü! 2

EVDE AROMALI ZEYTİNYAĞI NASIL HAZIRLANIR?

Aromalı zeytinyağı hazırlamak oldukça kolay. Şefin tarifinde ilk aşama yaklaşık bir dakika sürse de malzemelerin aromasını yağa bırakması için daha uzun süre beklemek gerekiyor.

İşte adım adım hazırlama yöntemi:

1. Cam şişeleri hazırlayın.

Temiz ve tamamen kuru dört adet cam şişe alın. Her şişeye farklı bir aroma vermek için kullanacağınız malzemeleri ayırın.

2. Aromatik malzemeleri şişelere ekleyin.

Bir şişeye kekik dallarını, diğerlerine portakal ve limon kabuklarını, son şişeye ise adaçayı yapraklarını koyun.

3. Şişeleri zeytinyağıyla doldurun.

Malzemelerin üzerine zeytinyağını ekleyin ve şişelerin kapaklarını sıkıca kapatın.

4. İki hafta bekletin.

Şişeleri serin ve karanlık bir yerde iki hafta bekleterek aromaların yağa geçmesini sağlayın. Şefin önerisine göre hazırlanan yağlar, en iyi lezzet için iki ay içinde kullanılabilir.

Evde kendi aromalı zeytinyağını yapmanın basit formulü! 3

AROMALI ZEYTİNYAĞI HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Hazırlanan zeytinyağları, içerdikleri malzemelere göre farklı yemeklerde değerlendirilebiliyor.

  • Limonlu zeytinyağı: Salatalara ve hafif yemeklere ferah bir aroma katmak için kullanılabilir.
  • Portakallı zeytinyağı: Salatalarda ve farklı tariflerde turunçgil aroması elde etmek için tercih edilebilir.
  • Kekikli zeytinyağı: Et yemeklerinde ve tavuk tariflerinde kullanılabilir.
  • Adaçaylı zeytinyağı: Et ve kümes hayvanlarıyla hazırlanan yemeklere farklı bir aroma katabilir.

Bu yöntemle tek bir zeytinyağını farklı tariflere uygun hale getirmek mümkün. Böylece mutfakta kullanılan malzemeleri çeşitlendirmek için ayrı ayrı aromalı yağlar satın almak yerine evde farklı seçenekler hazırlanabilir.

Önemli not: Evde hazırlanan aromalı yağlarda taze otlar ve kabuklar kullanılacaksa gıda güvenliğine dikkat edilmeli. Özellikle taze bitkilerin yağ içinde oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi botulizm riski oluşturabilir.

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı yağ Aroma
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