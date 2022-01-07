Evde koruk suyu nasıl yapılır? MasterChef evde koruk suyu tarifi ve malzemeleri!

MasterChef'te yapılan koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecek olarak bilinmektedir. Özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olduğu bilinen koruk suyunun tadını değiştirmek için içerisine limon ve çeşitli baharatlar atılabilmektedir. Peki evde koruk suyu nasıl yapılır?

EVDE KORUK SUYU NASIL YAPILIR?

Ülkemizde ana yemekler için daha çok sirke kullanılmaktadır ancak Orta çağ Avrupası'nda aşçıların en sık başvurduğu tatlandırıcı koruk suyu olmuştur. Bugün yalnızca bazı aşçıların salata süsleme amacıyla limon yerine kullandığı düşünülmektedir ancak aslında Denizli'nin Kızılcabölük köyünde Yerel halk Gelin turşusu dedikleri odun ateşinde ütülmüş biber ve sarımsak ile sulandırıp koruk suyunu efsanevi bir lezzet olarak sofralarına koymaktadır. Koruk suyu Fransız mutfağında hâlâ bilinmektedir ve fazlaca kullanılan bir tatlandırıcıdır.

KORUK SUYU MALZEMELERİ NELER?

2 salkım koruk

1 su bardağı su

Tuz

KORUK SUYU TARİFİ!

İlk olarak asmadan koparılmış taze korukları yıkayın.

Daha sonra ezerek korukların suyunu çıkartın.

Ezilmiş olan korukların içine 1 su bardağı su ilave edin.

Korukları elle biraz sıkın ve sonra tülbentten geçirerek süzün.

Üzerlerine biraz tuz ilave edin.

Koruk suyunuz hazır. Yemeklerin yanında içebilirsiniz. Afiyet olsun!

