Bir daha dışarıdan almayacaksınız! Ustasından lezzetiyle damak çatlatan pamuk şeker tarifi

Pamuk şeker denince akla çocukluğumuz gelir. Yaptığımız o ufak kaçamakların, oyun molalarının ve arkadaşlarla keyifli sohbetlerin olmazsa olmaz atıştırmalığı ve eğlencenin başlangıcıdır pamuk şeker. Çocukken yediğimiz o enfes tatlıya, kendine has tadı sağ olsun, hala feci derecede hayranız! Ne var ki, şimdilerde geçmişteki gibi güvenli ve sağlıklı bir pamuk şeker bulmak oldukça zor çünkü pamuk şekerlerin içine bilmediğimiz bir sürü malzeme eklenmiş durumda. Dolayısıyla ne kendimiz ne de çocuklarımız için rahat rahat pamuk şeker satın alamıyoruz. Neyse ki pamuk şekerle ilgili hijyen sorunlarını silip süpürecek ve aklınızdaki soru işaretlerine son verecek bir tarifle karşınızdayız. Evde hijyenik ve bir o kadar da sağlıklı bir şekilde pamuk şeker yapmak artık mümkün. Üstelik son derece pratik ve kolay bir tarife sahip. Çocuğunuzla birlikte gözü kapalı bir şekilde yiyebileceğiniz en iddialı pamuk şekerin yapılışı...

PAMUK ŞEKER TARİFİ

MALZEMELER

Termometre

1.5 su bardağı su

2.5 bardak toz şeker

3/4 su bardağı mısır şurubu

1-2 damla gıda boyası (isteğe bağlı olarak)

Pişirme spreyi veya bitkisel yağ

HAZIRLANIŞI