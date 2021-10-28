Bir daha dışarıdan almayacaksınız! Ustasından lezzetiyle damak çatlatan pamuk şeker tarifi

Pamuk şeker denince akla çocukluğumuz gelir. Yaptığımız o ufak kaçamakların, oyun molalarının ve arkadaşlarla keyifli sohbetlerin olmazsa olmaz atıştırmalığı ve eğlencenin başlangıcıdır pamuk şeker. Çocukken yediğimiz o enfes tatlıya, kendine has tadı sağ olsun, hala feci derecede hayranız! Ne var ki, şimdilerde geçmişteki gibi güvenli ve sağlıklı bir pamuk şeker bulmak oldukça zor çünkü pamuk şekerlerin içine bilmediğimiz bir sürü malzeme eklenmiş durumda. Dolayısıyla ne kendimiz ne de çocuklarımız için rahat rahat pamuk şeker satın alamıyoruz. Neyse ki pamuk şekerle ilgili hijyen sorunlarını silip süpürecek ve aklınızdaki soru işaretlerine son verecek bir tarifle karşınızdayız. Evde hijyenik ve bir o kadar da sağlıklı bir şekilde pamuk şeker yapmak artık mümkün. Üstelik son derece pratik ve kolay bir tarife sahip. Çocuğunuzla birlikte gözü kapalı bir şekilde yiyebileceğiniz en iddialı pamuk şekerin yapılışı...
MALZEMELER
Termometre
1.5 su bardağı su
2.5 bardak toz şeker
3/4 su bardağı mısır şurubu
1-2 damla gıda boyası (isteğe bağlı olarak)
HAZIRLANIŞI
Ortadan yükseğe doğru olacak şekilde ocağımızın altını açıyoruz.
Derin bir tencereye su, şeker ve mısır şurubunu alıyoruz.
Termometreyi tencereye batırıyoruz.
Sıcaklık 160 dereceye gelene kadar ateşte kaynamaya bırakıyoruz.
Gerekli sıcaklığa ulaştıktan sonra karışımı cam bir kaseye alıyoruz.
Cam kase malzemelerin sıcaklığının korunmasını sağlar.
İsteğe bağlı olacak şekilde gıda boyası ekliyoruz.
Tel çırpıcıyı uçlarından kesiyoruz.
Kestiğimiz bu tel çırpıcı yardımıyla karışımı tahta kaşıkların üzerine serpiyoruz.
Serpme esnasında bez örtü kullanabilirsiniz.
Bu işlemi karışım pamuk şeker boyutunu alana kadar devam ettiriyoruz.
İşlem bitince karışıma bir çubuk takıp tüketebilirsiniz.
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