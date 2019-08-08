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Evde pekmez nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 08.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Artık pekmezi dışarıdan almaya son veriyoruz! Bu tarifle en lezzetlisi sizin mutfağınızda pişecek.

Evde pekmez nasıl yapılır?

Pekmezin bu kadar kolay yapılacağını gerçekten tahmin edemezdik. Oldukça pratik ve maliyeti düşük bir şekilde pekmezi kendi evinizde yapabilirsiniz. Satın almak yerine bu tarifi denemeye ne dersiniz?

MALZEMELER
3 kg kara üzüm (kırmızı üzüm de oluyor)
1,5 tatlı kaşığı ingiliz karbonatı
göz kararı içme suyu

HAZIRLANIŞI
Üzümleri iyice yıkayıp saplarından ayırın. Hatta iyice temizlendiğinden emin olmak için bir miktar sirkeli suda bekletebilirsiniz.

Üzümleri derin bir tencereye alıp üzerini 2-3 parmak geçene kadar içme suyu koyup yaklaşık 1 saat kadar kaynatın. Üzümler iyice haşlandıktan sonra tel süzgece döküp üzüm suyumuzu süzün.

Üzüm suyunu ağzı geniş bir tencerede ocağa alıp bir taşım kaynatın. Bu aşamada kestirme işlemi yapılacak. Bunun için karbonatı üzüm suyuna ekleyin. Tencerede inanılmaz bir hışırtı olacak, bu doğru yolda olduğumuzun işaretidir.

Hışırtı bittikten sonra ateşi kapatıp bir gece üzüm suyunu dinlendirin. Ertesi gün yaklaşık 70 dakika daha kaynatın. Tam olarak soğuduktan sonra pekmez kıvamına gelecektir. Afiyet olsun :)

PÜF NOKTASI
Üzüm suyunu çıkardıktan sonra posayı saklayıp üzüm pestili yapabilirsiniz.

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