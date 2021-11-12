Meğer evde de yapılıyormuş! İşte evde suşi yapmanın detayları

Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve artık ülkemizde de sıkça tüketilen suşi, çok farklı şekillerde hazırlanabilen bir yiyecek. Hazırlarken dilediğiniz malzemeyi kullanabileceğiniz suşiyi bir de evde yapmaya ne dersiniz? Evet, yanlış duymadınız! Bu lezzetli evinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte leziz ve bir o kadar da pratik suşi tarifi...
MALZEMELER
1 su bardağı su
1 su bardağı pirinç
1 adet küçük havuç
1 adet küçük salatalık
3 adet suşi yosunu
50 ml pirinç sirkesi
Çeyrek dilim avokado
Yarım yemek kaşığı şeker
Yarım yemek kaşığı tuz
YANINDA
Wasabi
HAZIRLANIŞI
Yarım saat boyunca pirinci ılık su ile ıslatın.
Nişastası gidene kadar yıkayın.
Sonra 1 bardak sıcak suyla yarım dakika boyunca en küçük ocakta ve yüksek ateşte, sonra da suyu çekene kadar kısık ateşte pişirin.
Sonra üzerine bir örtü örtün ve 15 dakika kadar bekletin.
Daha sonra bir kaba alın ve soğumasını bekleyin.
Bir tavada şeker, tuz ve pirinç sirkesini eriyene kadar pişirin.
Bu karışıma pirinci ekleyin ve tatların iyice birbirine geçmesini sağlayın.
Havuç, salatalık ve avokadoyu jülyen doğrayın.
Geniş bir kaba su alın.
Hasır bir servisin üzerine suşi yosununu parlak kısmı yukarı gelecek şekilde serin.
Pirinçli karışımı 3 parçaya bölün.
Elinizi ıslatın. Böldüğünüz parçalardan birini alın ve yosunun üzerine yavaş yavaş yayın.
Yaydığınız pirincin üzerine salatalık, havuç ve avokadodan parçalar ekleyin.
Daha sonra salamura somonu ekleyin.
Yavaş ama sımsıkı bir şekilde ve hasırla birlikte rulo haline gelecek biçimde sarın.
Bıçağınızı suya daldırın ve kenarlardan sarkan parçaları kesip dilediğiniz büyüklüğe göre suşilerinizi bölün.
Yanında wasabi ve soya sosu ile servis edebilirsiniz.
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