Meğer evde de yapılıyormuş! İşte evde suşi yapmanın detayları

Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve artık ülkemizde de sıkça tüketilen suşi, çok farklı şekillerde hazırlanabilen bir yiyecek. Hazırlarken dilediğiniz malzemeyi kullanabileceğiniz suşiyi bir de evde yapmaya ne dersiniz? Evet, yanlış duymadınız! Bu lezzetli evinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte leziz ve bir o kadar da pratik suşi tarifi...

EVDE SUŞİ TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı su

1 su bardağı pirinç

1 adet küçük havuç

1 adet küçük salatalık

3 adet suşi yosunu

50 ml pirinç sirkesi

Çeyrek dilim avokado

Yarım yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

Salamura somon füme

YANINDA

Wasabi

Soya sosu

HAZIRLANIŞI