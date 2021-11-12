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Güne mükemmel başlayın! Patatesle yapabileceğiniz birbirinden nefis kahvaltılıklar

11.11.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğumuz için günün en önemli öğünü olan kahvaltıda alışılmadık lezzetler denemeye ne dersiniz? Lezzeti ve doyuruculuğu sayesinde sofraların baş tacı olan patates ile kahvaltıda da harikalar yaratabilirsiniz. Nasıl mı? Karşınızda tatları ile aklınızı başınızdan alacak patatesli kahvaltılık tarifleri...

Güne mükemmel başlayın! Patatesle yapabileceğiniz birbirinden nefis kahvaltılıklar

Hemen hemen herkes tarafından zevkle yenen patates, içerdiği karbonhidrat sayesinde vücut için önemli bir enerji kaynağı niteliğinde. Üstelik eşsiz lezzeti sayesinde ana ve ara öğün fark etmeksizin her zaman tüketilebiliyor. Peki patatesi kahvaltı sofralarında sıra dışı bir şekilde kullanabileceğinizi söylesek? İşte lezzetiyle damak çatlatan 3 patatesli kahvaltılık tarifi...

PATATESLİ PİŞİ

MALZEMELER

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yumurta

  • 1 paket kabartma tozu

  • Aldığı kadar un ve su (Hamurun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor)

KIZARTMAK İÇİN

  • Sıvı yağ

İÇ HARCI İÇİN

  • 5 patates

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 2 soğan

  • Tuz

  • Toz biber

  • Pul biber

  • Nane

İsteğinize göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

  • Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

  • Bunun için bir kaba yoğurdu, yumurtayı, kabartma tozunu, tuzu ve aldığı kadar un ve suyu ekleyin.

  • Hamuru dinlenmeye bırakın.

  • İç harcını hazırlamak için patatesleri haşlayın.

  • Soğanı küçük küçük doğrayıp pembeleşinceye kadar kavurun.

  • Üzerine salça ve baharatları ekledikten sonra haşlanan patatesle birleştirin.

  • Hamur dinlendikten sonra açıp şekil verin ve patatesli harcı koyup kapatın.

  • Son olarak kızartma işlemine geçin ve pişinin tadını çıkarın.

PATATESLİ YUMURTA

MALZEMELER

  • 2 orta boy patates

  • 2 yumurta

  • Bir tutam tuz

  • isteğe göre çeşitli baharatlar

HAZIRLANIŞI

  • Patatesleri küçük küpler halinde doğrayın ve tavadaki ısınmış yağda kavurun.

  • Yumurtaları güzelce çırpın.

  • Çırparken dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz.

  • Patatesler kızarınca yumurtayı tavaya dökün. Piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

PATATES PİZZA

MALZEMELER

  • 2 büyük boy patates

  • Kaşar peyniri

  • 1 domates

  • İsteğe göre sucuk veya sosis

  • Tane mısır

  • Sıvı yağ

SOSU İÇİN

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Ketçap

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Patatesleri yatay dilimler halinde doğrayın.

  • Patatesleri yağlanmış bir tepsiye dizin.

  • Ardından her dilime derin olmayan çizikler atın.

  • Sonra patateslerin yüzeyini sıvı yağla yağlayın.

  • Patatesleri fırında 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirin.

  • Sos için domates salçasını, ketçabı ve zeytinyağını karıştırın. Bir tutam tuz ekleyin.

  • Bu sosu patateslere sürün.

  • Domatesi ve sucuğu küçük küpler halinde doğrayın.

  • Kaşar peyniri rendeleyin.

  • Patates dilimlerinin üstüne bu malzemeleri yerleştirin.

  • Fırında 180 derecede yaklaşık 5-10 dakika pişirin.
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