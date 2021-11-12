Güne mükemmel başlayın! Patatesle yapabileceğiniz birbirinden nefis kahvaltılıklar

Hemen hemen herkes tarafından zevkle yenen patates, içerdiği karbonhidrat sayesinde vücut için önemli bir enerji kaynağı niteliğinde. Üstelik eşsiz lezzeti sayesinde ana ve ara öğün fark etmeksizin her zaman tüketilebiliyor. Peki patatesi kahvaltı sofralarında sıra dışı bir şekilde kullanabileceğinizi söylesek? İşte lezzetiyle damak çatlatan 3 patatesli kahvaltılık tarifi...
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta
1 paket kabartma tozu
KIZARTMAK İÇİN
İÇ HARCI İÇİN
5 patates
1 yemek kaşığı salça
2 soğan
Tuz
Toz biber
Pul biber
İsteğinize göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz.
HAZIRLANIŞI
Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.
Bunun için bir kaba yoğurdu, yumurtayı, kabartma tozunu, tuzu ve aldığı kadar un ve suyu ekleyin.
Hamuru dinlenmeye bırakın.
İç harcını hazırlamak için patatesleri haşlayın.
Soğanı küçük küçük doğrayıp pembeleşinceye kadar kavurun.
Üzerine salça ve baharatları ekledikten sonra haşlanan patatesle birleştirin.
Hamur dinlendikten sonra açıp şekil verin ve patatesli harcı koyup kapatın.
MALZEMELER
2 orta boy patates
2 yumurta
Bir tutam tuz
HAZIRLANIŞI
Patatesleri küçük küpler halinde doğrayın ve tavadaki ısınmış yağda kavurun.
Yumurtaları güzelce çırpın.
Çırparken dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz.
MALZEMELER
2 büyük boy patates
Kaşar peyniri
1 domates
İsteğe göre sucuk veya sosis
Tane mısır
SOSU İÇİN
1 yemek kaşığı domates salçası
Ketçap
1 yemek kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Patatesleri yatay dilimler halinde doğrayın.
Patatesleri yağlanmış bir tepsiye dizin.
Ardından her dilime derin olmayan çizikler atın.
Sonra patateslerin yüzeyini sıvı yağla yağlayın.
Patatesleri fırında 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirin.
Sos için domates salçasını, ketçabı ve zeytinyağını karıştırın. Bir tutam tuz ekleyin.
Bu sosu patateslere sürün.
Domatesi ve sucuğu küçük küpler halinde doğrayın.
Kaşar peyniri rendeleyin.
Patates dilimlerinin üstüne bu malzemeleri yerleştirin.
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