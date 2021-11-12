Güne mükemmel başlayın! Patatesle yapabileceğiniz birbirinden nefis kahvaltılıklar

Hemen hemen herkes tarafından zevkle yenen patates, içerdiği karbonhidrat sayesinde vücut için önemli bir enerji kaynağı niteliğinde. Üstelik eşsiz lezzeti sayesinde ana ve ara öğün fark etmeksizin her zaman tüketilebiliyor. Peki patatesi kahvaltı sofralarında sıra dışı bir şekilde kullanabileceğinizi söylesek? İşte lezzetiyle damak çatlatan 3 patatesli kahvaltılık tarifi...

PATATESLİ PİŞİ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un ve su (Hamurun kulak memesi kıvamında olması gerekiyor)

KIZARTMAK İÇİN

Sıvı yağ

İÇ HARCI İÇİN

5 patates

1 yemek kaşığı salça

2 soğan

Tuz

Toz biber

Pul biber

Nane

İsteğinize göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

Bunun için bir kaba yoğurdu, yumurtayı, kabartma tozunu, tuzu ve aldığı kadar un ve suyu ekleyin.

Hamuru dinlenmeye bırakın.

İç harcını hazırlamak için patatesleri haşlayın.

Soğanı küçük küçük doğrayıp pembeleşinceye kadar kavurun.

Üzerine salça ve baharatları ekledikten sonra haşlanan patatesle birleştirin.

Hamur dinlendikten sonra açıp şekil verin ve patatesli harcı koyup kapatın.

Son olarak kızartma işlemine geçin ve pişinin tadını çıkarın.

PATATESLİ YUMURTA

MALZEMELER

2 orta boy patates

2 yumurta

Bir tutam tuz

isteğe göre çeşitli baharatlar

HAZIRLANIŞI

Patatesleri küçük küpler halinde doğrayın ve tavadaki ısınmış yağda kavurun.

Yumurtaları güzelce çırpın.

Çırparken dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz.

Patatesler kızarınca yumurtayı tavaya dökün. Piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

PATATES PİZZA

MALZEMELER

2 büyük boy patates

Kaşar peyniri

1 domates

İsteğe göre sucuk veya sosis

Tane mısır

Sıvı yağ

SOSU İÇİN

1 yemek kaşığı domates salçası

Ketçap

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

HAZIRLANIŞI