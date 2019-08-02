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Evde yoğurt yapmanız için 6 sağlıklı neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Enfes bir kalsiyum kaynağı olan yoğurt, içerdiği yararlı bakteriler ve vitaminler sayesinde faydalı bir besin kaynağı. Özellikle bir de evde mayaladığınız yoğurt ile vücudunuzu birçok sağlık sorununa karşı korumanız mümkün.

Evde yoğurt yapmanız için 6 sağlıklı neden

Evde yoğurt mayalamıyorsanız bu 6 bilgiyi öğrendikten sonra bir an önce bu işe koyulacaksınız!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇELİK GİBİ YAPAR
Probiyotikler yönünden son derece zengin olan ev yoğurdunu her gün bir kase yediğinizde bağışıklık sisteminiz güçlenecektir. Bunun sonucunda da hastalıklara karşı meydan okumamanız mümkün değil!

TANSİYONU KONTROL ALTINDA TUTAR
Araştırmalar sonucunda ev yapımı yoğurdun tansiyonu dengede tuttuğu ortaya çıktı. Düzenli olarak yoğurt tüketmek yüksek tansiyon riskini azaltıyor.

SİNDİRİM SORUNLARINA İYİ GELİR
İçinde bulunan yararlı bakteriler, hem kabızlığa hem de ishal problemine çare olur.

İYİ BİR VİTAMİN KAYNAĞIDIR
Ev yoğurdunun içinde fosfor, potasyum, çinko, B5 ve B12 vitamini içerir. Bu etkileri sayesinde kan hücrelerini korumaya yardımcı olur.

MİDE SAĞLIĞINI KORUR
Yoğurdun içinde bulunan laktik asitler helikobakter pilori enfeksiyonunun çoğalmasını önler. Oldukça sıkıntılı olan bu enfeksiyon türü mide ve ülser kanserinden sorumludur.

TATLI KRİZİNE ENGEL OLUR
Eğer tatlı krizi yaşıyorsanız yoğurdun içine meyve ve tarçın ekleyerek bunun üstesinden gelebilirsiniz.

Bir de böyle deneyin: Nohutla yoğurt mayalama

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