Evde yoğurt yapmanız için 6 sağlıklı neden

Evde yoğurt mayalamıyorsanız bu 6 bilgiyi öğrendikten sonra bir an önce bu işe koyulacaksınız!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇELİK GİBİ YAPAR

Probiyotikler yönünden son derece zengin olan ev yoğurdunu her gün bir kase yediğinizde bağışıklık sisteminiz güçlenecektir. Bunun sonucunda da hastalıklara karşı meydan okumamanız mümkün değil!

TANSİYONU KONTROL ALTINDA TUTAR

Araştırmalar sonucunda ev yapımı yoğurdun tansiyonu dengede tuttuğu ortaya çıktı. Düzenli olarak yoğurt tüketmek yüksek tansiyon riskini azaltıyor.

SİNDİRİM SORUNLARINA İYİ GELİR

İçinde bulunan yararlı bakteriler, hem kabızlığa hem de ishal problemine çare olur.

İYİ BİR VİTAMİN KAYNAĞIDIR

Ev yoğurdunun içinde fosfor, potasyum, çinko, B5 ve B12 vitamini içerir. Bu etkileri sayesinde kan hücrelerini korumaya yardımcı olur.

MİDE SAĞLIĞINI KORUR

Yoğurdun içinde bulunan laktik asitler helikobakter pilori enfeksiyonunun çoğalmasını önler. Oldukça sıkıntılı olan bu enfeksiyon türü mide ve ülser kanserinden sorumludur.

TATLI KRİZİNE ENGEL OLUR

Eğer tatlı krizi yaşıyorsanız yoğurdun içine meyve ve tarçın ekleyerek bunun üstesinden gelebilirsiniz.

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