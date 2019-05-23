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Evdeki partide korkunç son! Gerçek 36 saat sonra ortaya çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 23.05.2019 07:45 | Son Güncelleme

Avustralya’nın New South Wales bölgesinde düzenlenen partiye katılan 23 yaşındaki Kate Delaney isimli genç kadın, bir anda ortadan kayboldu. Kayıp ilanı verilerek polisler tarafından aranmaya başladıktan 36 saat sonra ise bulundu.

Helikopterlerin de dahil olduğu bir ekip tarafından 36 saat boyunca aranan genç kadın, partinin düzenlendiği yere 2,5 kilometre uzakta bulunan bir evde tir tir titrerken bulundu. İşte korkunç olayın detayları...

Tek başına bulundu!

Genç manken, bir partide arkadaşlarıyla dans ediyordu.
Saatler gece yarısını geçtikten sonra bir anda ortadan kayboldu.
Arkadaşları durumu fark ettiğinde çok geçti.
Genç kadının telefonu ve ayakkabılarını evde buldular.
Pazartesi günü yerel saatle 01.45’te polise haber verdiler.
Avustralya’nın New South Wales bölgesinde helikopterin de kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.
23 yaşındaki Kate Delaney, 36 saat sonra bulundu.
Bir evde tek başınaydı.
Ve genç kadın, tir tir titriyordu.
Partinin düzenlendiği yerle evin arasındaki mesafe 2,5 kilometreydi.
Kate Delaney, Singleton Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Hunter Valley bölgesindeki küçük dans partisinde yaşanan bu olay, herkesi şaşırttı.
Ancak Delaney'in niye kaybolduğu konusunda bir açıklama yapılmadı.
Polis yalnızca Delaney ailesinin de arama çalışmalarına katıldığı bilgisini verdi.
Genç kızın Instagram hesabında paylaştığı kareler arasında çok sayıda parti fotoğrafı var.
Model, geçen yıl Ekim ayında Sydney Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olmuştu.
Mankenlik yapmaya mezuniyetten sonra başladı.
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Anahtar Kelimeler:
avustralya parti

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